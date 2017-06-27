Агапитова: Школьники не понесут уголовного наказания за гибель приятеля в Неве

Подростки из Петербурга не понесут уголовного наказания за то, что столкнули не умевшего плавать знакомого в Неву. За шутку с трагическим финалом их поставят на учет в правоохранительные органы.

В аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой 27 июня рассказали подробности шалости, в результате которой утонул мальчик 13 лет. Компания приятелей 22 июня гуляла по набережной на проспекте Обуховской Обороны возле жилого комплекса «Молодёжный». Школьники забрели в нежилые постройки, выходящие к Неве.

Двое подростков сумели взобраться на торчащие из воды бетонные конструкции. Оставшиеся на берегу дети начали провоцировать одного из мальчиков толкнуть второго в воду, что тот и сделал. Веселье продолжалось недолго: ребенок начал захлёбываться и тонуть. Столкнувший его друг понял, что натворил, и прыгнул следом на выручку, но не справился с течением и сам выплыл с трудом. На помощь подростку успели прийти охранники, но испуганные дети ни словом не обмолвились про утонувшего приятеля. Разговорить их смогли только сотрудники полиции, которые искали пропавшего парня. Тело достали из воды на пятый день операции.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности, однако замешанные в несчастном случае подростки не достигли возраста уголовной ответственности. В аппарате омбудсмена добавили, что все школьники воспитываются в благополучных семьях.