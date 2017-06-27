Полузащитник «Зенита» Молло: Мне нравится Путин. Он в потрясающей форме

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Йоан Молло неожиданно ответил на вопрос о том, что (а точнее, кто) ему нравится в России. Как оказалось, спортсмен питает симпатии к главе государства.

«Нравится, что люди ценят тебя, если ты делаешь свою работу хорошо. <...> Мне нравится Владимир, ваш президент. Он в потрясающей форме, мне в его возрасте такая и не светит. У моей семьи, да и у многих во Франции, очень хорошее мнение о Путине. Он патриот, он защищает свою страну», – заявил Молло в интервью, которое вышло 27 июня на сайте телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Йоан Молло получит паспорт гражданина России. Однако сам футболист назвал это слухами.

Молло перешел в «Зенит» в январе 2017 года из самарских «Крыльев Советов». В сезоне-2016/17 он провел 18 матчей в рамках чемпионата России, в ходе которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.