УФАС обязало Смольный продлить торги по наружной рекламе

Жалобы петербургских рекламщиков на действия Смольного при проведении торгов на право аренды наружных рекламных конструкций обоснованны. К такому выводу петербургское управление ФАС пришло по результатам рассмотрения заявлений компаний "Постер", "Престиж-Строй", "Техмаш" 27 июня.

Антимонопольный орган постановил, что городской комитет по печати, выступивший организатором торгов, должен устранить замечания участников рынка по конкурсной документации и продлить срок подачи и рассмотрения заявок. Какие именно изменения потребуется внести в бумаги, УФАС сообщит в течение трех дней в мотивировочной части решения.

Комитет по печати уже продлил срок подачи заявок на торги, пояснил в ходе заседания комиссии УФАС начальник отдела планирования комитета Александр Цукур. По его словам, это было сделано из-за жалоб участников рынка. Если раньше окончить прием заявок планировалось 3 июля, то теперь комитет готов ждать до 17 июля. Однако официального извещения об этом не опубликовано.

Напомним, городские торги на право аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций сроком на 10 лет были объявлены 2 июня 2017 июня после почти четырехлетнего перерыва. Стартовая цена контракта составляет 985 млн рублей. Первым с жалобами на документацию в УФАС обратился один из крупнейших операторов наружки – "Постер". Его примеру последовали несколько малоизвестных игроков – "Престиж-Строй", "Техмаш" и "Атом-инновация". Они сообщили об ошибках в конкурсной документации и требованиях, которые ставят участников рынка в неравные условия. Вслед за ними с претензиями в УФАС обратились "Точка Опоры", "Стоик", "Сайн Сити", "Атом-инновация".