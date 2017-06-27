В Анненкирхе пройдет благотворительный концерт группы AcouStick

В лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) на Кирочной, 8, состоится благотворительный концерт группы AcouStick. Сбор от концерта пойдет на реализацию Интегративного лагеря, который объединит детей с инвалидностью и обычных ребят.

В старинной Анненкирхе прозвучит знакомая музыка в исполнении редких инструментов. Зрители услышат необычный Chapman Stick – Валерий Ровинский и губную гармонику – Максим Некрасов. Вокал – Ксения Новикова.

Концерт организует петербургский фонд «Каждый», созданный в конце 2014 года для поддержки детей и молодых людей с неизлечимыми заболеваниями.

Гостей ждут 28 июня в 19.00.