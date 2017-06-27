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27.06.2017 16:22

В Петербурге экспедитор «разбогател» на 2 млн по копиям паспортов из Интернета

До 10 лет лишения свободы грозит за кредитное мошенничество жителю Петербурга. Мужчине вменяют незаконное получение двух миллионов рублей в банке по копиям чужих паспортов.

Как сообщили 27 июня в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, финансовую организацию обманули еще в 2015 году. Как полагает следствие, в доверие к специалистам банка сумел втереться 31-летний водитель-экспедитор, которого подстегивала крайняя нужда в деньгах. Удостоверения личности обвиняемый нашел в Интернете и получил с их помощью несколько кредитов, после чего подался в бега.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд, которого злоумышленник ждет под стражей.

 


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