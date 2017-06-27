Вирус-вымогатель блокировал работу крупнейших компаний России и Украины

Хакеры атаковали компьютеры множества энергетических компаний, банков, правительственных организации и даже метро в России и на Украине днём 27 июня. По предварительной информации, серверы заражены аналогом вируса-вымогателя WannaCry.

Первой о проблемах с доступом к компьютерам заявила крупнейшая нефтегазовая компания России «Роснефть». Согласно сообщению в Twitter-аккаунте корпорации, компьютеры подверглись «мощной хакерской атаке», что даже стало основанием для обращения в правоохранительные органы. В настоящее время доступа к официальному сайту нет.

В «Роснефти» опасаются, что кибератака может быть связана с «текущими судебными процедурами», поскольку сегодня Арбитражный суд Башкирии начал рассматривать по существу иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к акционерной финансовой корпорации «Система» на 170 миллиардов рублей.

Через час после атаки на «Роснефть» стала появляться информация о том, что аналогичные проблемы и у самой «Башнефти». А также в крупных компаниях Mondelēz International, Ощадбанк, Mars, «Новая Почта», Nivea, TESA, европейских и российских подразделениях компании логистических решений Damco и других крупных компаний.

Вскоре вирусная «эпидемия» перекинулась и на Украину. Местные СМИ сообщают, что оказались заражены правительственные компьютеры в Киеве, в том числе ПК вице-премьера Павла Розенко. Проблемы, по предварительным данным, зафиксированы в столичном аэропорту Борисполь и киевском метрополитене, а также на серверах «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровской электроэнергетической системы».

Эксперты предполагают, что компьютеры поразил вирусом Petya.A. Он шифрует главную таблицу файлов (MFT) и вымогает деньги за расшифровку. Сообщается, что заражение происходит через вредоносные вложения, которые сотрудники получают по электронной почте.

Напомним, первая масштабная кибератака по всему миру началась 12 мая. По данным Европола, она затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Рекордсменом по уязвимости стала Россия. Хакеры использовали вирус WannaCry, который шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что за основу создатели взяли вредоносную программу АНБ США Eternal Blue.