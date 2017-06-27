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27.06.2017 16:05

В МЭР считают, что для инвестклимата России Telegram лучше блокировать

Блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram лучше скажется на имидже России, чем продолжение его работы, заявил заместитель главы Министерства экономического развития РФ Алексей Груздев.

Об этом политик сообщил журналистам 27 июня на форуме «Летний Давос», проходящем в Китае. По мнению Алексея Груздева, жесткость исполнения регулятором закона покажет партнерам России, что в нашей стране работают правила.

«На мой взгляд, крайне важно соблюдать правила, которые установлены, и это залог стабильного инвестклимата», – отметил замминистра.

Справка:

На прошлой неделе глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Telegram в России и в открытом письме потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую для внесения в соответствующий реестр, согласно российскому законодательству. В случае отказа Жаров пригрозил наложить запрет на работу мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 25 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дурова своевременность заявления удивила, и в ответ он заявил, что дешифровка программы не спасет страну от террористов.


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