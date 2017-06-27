В МЭР считают, что для инвестклимата России Telegram лучше блокировать

Блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram лучше скажется на имидже России, чем продолжение его работы, заявил заместитель главы Министерства экономического развития РФ Алексей Груздев.

Об этом политик сообщил журналистам 27 июня на форуме «Летний Давос», проходящем в Китае. По мнению Алексея Груздева, жесткость исполнения регулятором закона покажет партнерам России, что в нашей стране работают правила.

«На мой взгляд, крайне важно соблюдать правила, которые установлены, и это залог стабильного инвестклимата», – отметил замминистра.