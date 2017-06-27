Восьмиэтажный ветеринарный центр на Лиговском построят за бюджетный миллиард

Новый городской ветеринарный центр на Лиговском проспекте, 291, будет не выше 31 метра, рассказали «Фонтанке» 27 июня в петербургском управлении ветеринарии. Ранее стало известно о том, что ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» заключила контракт на строительство клиники для животных с единственным поставщиком – ООО «НордИнвестСтрой» – на сумму 1 млрд 179 млн рублей. Информация о заключении контракта была размещена на портале госзакупок 26 июня.

Как рассказали «Фонтанке» в горветстанции, участок по этому адресу находится в постоянном бессрочном пользовании. Небольшие здания старой клиники в один-два этажа, закрытые массивным кирпичным забором, были снесены еще в 2016 году по инициативе управления ветеринарии. Взамен заказчик планировал построить разноэтажное здание ветцентра в 4 – 8 этажей (с повышением по мере удаления от Лиговского). Документацию выполнило ООО «ПСК «Авангард». Лаборатория займет четырехэтажную часть здания, где на первом цокольном этаже будет автостоянка, а административный блок — восьмиэтажную. В здании также разместится конференц-зал и торговые помещения.

О том, что город планирует построить на месте старой клиники большой новый центр, стало известно еще в 2014 году. Любопытно, что, пока готовили проект, этот участок попал в охранную зону, где разрешалось строить лишь здания высотой до 25 метров, а изначальный проект предполагал высоту в 35 метров. И Госстройнадзор поначалу отказался выдавать ветеринарам разрешение на начало работ, поскольку изменилось законодательство.

Вице-губернатор Албин рекомендовал высоту здания понизить. Но в 2015 году Совет по культурному наследию, учитывая социальную значимость объекта, а также то, что он не вторгается в панорамы Московского проспекта (за исключением вида на Лиговский проспект от Московских ворот), санкционировал повышение высоты. Теперь же, как сообщили в управлении ветеринарии, новое здание не будет выше 31 метра и его проект уже согласован. Кроме клиники, там могут разместиться и чиновники управления.

В последние годы в городе были реконструированы или построены ветклиники в Центральном районе, Зеленогорске, Приморском и Калининском районах.