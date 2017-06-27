Свободную экономическую зону в Крыму расширят на 21 км

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе станет больше на 21 километр (12 морских миль). Изменения в закон о развитии полуострова рекомендовал одобрить комитет по экономической политике Совета Федерации.

Как сообщила 27 июня пресс-служба верхней палаты российского парламента, сейчас свободная экономическая зона Крыма и Севастополя не включает морские воды и территориальное море – 12 морских миль от береговой линии. Расширение экономической зоны за счет моря привлечет в регион инвестиции, улучшит санаторно-курортную сферу и повысит качество жизни крымчан, считают законодатели.

Особая экономическая зона существует на полуострове с 2015 года. Ее резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет, а в региональный платят по пониженной ставке: 2% — в первые три года, 6% — с четвертого по восьмой год и 13,5% — с девятого года (стандартная ставка в бюджет региона составляет 17%). Компании также освобождаются на десять лет от уплаты налога на имущество и на три года от земельного налога. Кроме того, для них применяются пониженные тарифы страховых взносов — 7,6% вместо 30%.