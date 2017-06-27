Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

Грифоны с Банковского моста в Петербурге, которые с января 2017 года находятся на реставрации, изменят цвет. Об этом, как передает корреспондент «Фонтанки», рассказали 27 июня реставраторы. Комитет по государственному использованию и охране памятников пригласил городские СМИ осмотреть скульптуры в реставрационной мастерской ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ» на Тележной улице.

Как сообщили журналистам в ходе визита, грифонам возвратят исторические вид и цвет. Они будут выглядеть такими, какими были до реставрации 1950-х годов, то есть не зелёными, а почти тёмными, цвета патинированной бронзы. Причем финишное покрытие на скульптуры нанесут уже на месте.

На мифологических крылатых зверях с Банковского моста, давно являющихся одним из символов Северной столицы, появится больше золоченых фрагментов (в настоящее время утрачено около 20% позолоты). В частности, заново позолотят гребешки и детали фонарей. Существующие светильники изготовлены в 1952 году, и они не соответствуют историческим, выполненным по эскизу Вильгельма фон Треттера — инженера, автора проекта Банковского моста. Железные кованые дуги, их медные оболочки и выколотные коронки в виде листа аканта сохранились подлинные, и они будут отреставрированы. Проектом реставрации предусмотрена скрытая электропроводка.

Работы идут по графику, уточнили специалисты РМ «Наследие»; грифонов обещали вернуть на мост в назначенный срок — к ноябрю 2017 года.

Напомним, еще в январе, после демонтажа грифонов, в их постаментах обнаружилось множество камней, монеты и записки. Их передали пользователю памятника – Государственному музею городской скульптуры. Записки с личными данными сохранят в тайне. А наиболее интересные, по которым невозможно идентифицировать автора, будут музеефицированы и представлены на всеобщее обозрение.