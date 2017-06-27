Данни официально перешел в «Славию»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни перешел в чешский футбольный клуб «Славия». Об этом 27 июня объявила пресс-служба «Славии».

Детали контракта не разглашаются. Известно лишь, что 33-летний полузащитник перешел в пражский клуб бесплатно на правах свободного агента.

Portugalec Danny přichází ze @zenit_spb, kde nosil kapitánskou pásku. V dresu portugalské reprezentace odehrál 38 zápasů. pic.twitter.com/102Up1YSVL — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 27 июня 2017 г.

Данни играл за «Зенит» с 2008 года. За девять лет провел 257 матчей и забил 68 голов. Болельщики из Северной столицы России попрощались с португальцем 15 июня 2017 года. За несколько дней до этого руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.