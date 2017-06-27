Руководство Исаакия: Передавать собор РПЦ пока не будут

Ни власти Петербурга, ни Российская православная церковь не предпринимают действий по передаче Исаакиевского собора в ведение религиозной организации.

Как сообщил «Фонтанке» депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, об этом ему и другим городским парламентариям 27 июня сообщили заместители директора ГМЗ «Исаакиевский собор».

Городские законодатели Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко, изначально пришедшие на встречу с директором музея Юрием Мудровым, вместо него пообщались с его замами Борисом Подольским и Натальей Кореневой. По словам Вишневского, в рамках встречи 27 июня Подольский и Коренева выступили против передачи здания музея в пользование РПЦ.

«Мы выяснили, что наши позиции одинаковы, они за то, чтобы сохранить музей. Также они сказали, что сейчас никаких попыток со стороны Смольного и РПЦ для передачи Исаакия сейчас не предпринимается. Мы обсуждали еще и хор Смольного собора, который так и не обрел площадку, и развитие территории на Большой Морской», – сказал Вишневский.

Отметим, что новый директор Юрий Мудров от встречи с депутатами трех оппозиционных фракций отказался. По мнению Вишневского, в качестве объяснения причины отказа он использовал отговорку. «Мы заранее согласовывали с ним время, выбирали удобный для него день, иногородние гости — звучит очень странно. Не понятно и то, что он за 12 дней работы, не может изложить свое видение развития Исаакиевского собора», – добавил депутат.

Одновременно Мудров дал интервью «Интерфаксу», в котором заявил о пересмотре соглашения РПЦ и музея, в рамках которого будет увеличено число праздничных богослужений, предложил проводить в Исаакие венчания и выступил за сохранение существующего положения дел.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день ни документов нет, по которым можно было бы начать передачу, ни распоряжений. Насколько я знаю, они или отозваны (если были) в настоящий момент, или не были подготовлены до конца. Сегодня решения о передаче в пользование церкви собора нет. … Я вам скажу так: на сегодня расставлены точки над "i". Определено, чем нам заниматься. Директор музея не должен быть политиком и заниматься политиканством», – заявил он журналистам.