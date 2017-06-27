Издатели эротического журнала «Флирт» осуждены за проституцию

Издатели эротического журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев и его сожительница Станислава Казакова осуждены за организацию занятия проституцией. Об этом 27 июня сообщают столичные СМИ.

Симоновский районный суд Москвы приговорил Зяблицева к трем годам колонии общего режима. Его подельница будет ждать его на свободе: она получила два года условно.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2015 года, по делу проходит 40 подозреваемых. Журнал «Флирт» раздавали водителям в пробках, подкладывали под дворники, предлагали прохожим у выходов из метро. Как решил суд, рекламирующее сексуальные услуги издание использовалось для привлечения клиентов в организованные Зяблицевым бордели.

Свою вину осужденные не признали.