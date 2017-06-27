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27.06.2017 15:16

«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​

«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​
«Победа»

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов.

Юбилейный клиент вылетел во вторник из Махачкалы в Москву рейсом DP188.​

«Сегодня мы перевезли особенного пассажира под номером 10 000 000. Это важный рубеж для нашей компании – первый крупный юбилей. И крайне значимо, что около 10% нашего пассажиропотока – это люди, которые благодаря тарифной политике лоукостера смогли впервые в жизни позволить себе путешествие на самолете. И это – главное наше достижение», – отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Динамка роста производственных показателей «Победы» говорит о том, что лоукостер в России состоялся. Уже по итогам первого года полетов компания вошла в ТОП-10 крупнейших авиаперевозчиков России.

В июне самый авторитетный авиационный журнал Airline Business опубликовал рейтинг по итогам деятельности лоукостеров за 2016 год. Темпы роста пассажиропотока «Победы» превысили общемировой показатель более чем в три раза. По росту загрузки рейсов российский лоукостер занял первое место в Европе и третье в мире. По росту выручки «Победа» стала первой в мире.

Кроме того, российский лоукостер во второй раз вошел в ТОП-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы в престижном рейтинге Skytrax World Airline Awards.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот» и эксплуатирует только новые современные самолеты Boeing 737-800 (в парке компании 12 воздушных судов). 

 


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Новости компаний
«Победа»
27.06.2017 15:16

«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов. Юбилейный клиент вылетел во вторник из Махачкалы в Москву рейсом DP188.​
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«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов. Юбилейный клиент вылетел во вторник из Махачкалы в Москву рейсом DP188.​
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