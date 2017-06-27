Google оштрафовали на 2,42 млрд евро за подтасовку результатов поиска

Многолетнее расследование о нарушении антимонопольного законодательства закончилось для материнской компании Google Alphabet крупнейшим штрафом в истории Евросоюза.

Как сообщается 27 июня на сайте Еврокомиссии, за злоупотребление своим главенствующим положением среди поисковиков компания оштрафована на 2,42 миллиарда евро. Регулятор признал, что при формировании поисковой выдачи товаров и услуг корпорация отдавала преимущество своим коммерческим партнёрам, ставя их выше остальных результатов.

Орган дал поисковому гиганту 90 дней на прекращение «нелегальной практики» и изменение бизнес-политики. За это время Google должен предоставить равные условия отображения для всех сервисов. В противном случае корпорации грозит штраф в размере 5 процентов средней выручки Alphabet.

Разбирательство о нарушении Google антимонопольного законодательства продолжается с 2010 года. Компанию уже обвиняли в том, что она навязывает собственные приложения производителям смартфонов на базе Android.

Претензии к Google об отсутствии альтернатив в выборе сервисов для пользователей смартфонов на Android были и у ФАС РФ. В апреле 2017-го подозрения в том, что американская корпорация нарушает российское законодательство, закончились мировым соглашением. Тем не менее Google заплатил более 400 миллионов рублей штрафов. В прошлом месяце компания закрыла последний платёж.

Как ранее писала The Financial Times, ожидалось, что штраф Google составит около одного миллиарда евро. Предыдущий рекордный европейский штраф по антимонопольному делу – 1,06 миллиарда долларов. Его в 2009 году ЕК обязала выплатить Intel.