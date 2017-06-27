СМИ: Погибший в Киеве полковник разведки имел отношение к охране Вороненкова

Полковник спецназа Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал, погибший при взрыве автомобиля в Киеве 27 июня, был причастен к охране экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, убитого в украинской столице 3 месяца назад.

Как пишет УНН со ссылкой на источник в украинском минобороны, прямого отношения к охране Вороненкова Шаповал не имел, но в его подчинении находился ответственный за неё сотрудник министерства. При этом собеседник украинского информагентства не стал напрямую связывать убийство Вороненкова и Шаповала.

Напомним, 39-летний военный погиб утром во вторник. Его джип взорвался на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт. С места происшествия с осколочными ранениями ног в больницу увезли случайную прохожую – 27-летнюю местную жительницу. Второй пострадавший с порезами лица обратился к медикам сам.

Бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков в октябре 2016 года с супругой, тоже экс-депутатом Думы, переехал жить в Киев на фоне возбужденного против него в России уголовного дела. 23 марта политик был убит в центре украинской столицы. Его охранник успел ранить убийцу, который скончался в больнице. По делу о гибели парламентария 15 июня был задержан подозреваемый.