«Белый цветок» собрал более полумиллиона рублей для тяжелобольных детей

Благотворительная акция Санкт-Петербургского Детского хосписа «Белый цветок», которая проходила в городе 1 июня, собрала более полумиллиона рублей для тяжелобольных детей.

«В этот день мы и наши друзья-добровольцы, раздавая на улицах города белые цветы, старались привлечь ваше внимание к проблемам детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Чтобы у каждого жителя и гостя города была возможность получить тот самый цветок, и при желании сделать пожертвование, потребовалось задействовать ресурсы многих и многих людей, – рассказали в хосписе. – Мы говорим спасибо волонтерам из Морского колледжа и студентам Педиатрического университета – их вы видели на улицах города и из их рук получали цветы. Мы благодарим всех петербургских школьников и их родителей, которые в течение мая на «Уроках доброты» делали символы акции: бумажные, картонные, тканевые, из бисера и т.д. – каждый ваш белый цветок был особенным. Мы признательны и благодарны всем организациям, без поддержки которых акция не стала бы такой масштабной. И большое человеческое спасибо каждому, кто 1 июня, в Международный день защиты детей, нашел пару минут, чтобы на оживленном тротуаре остановиться на бегу, взять поделку ребенка и задуматься».

Всего в ходе акции было собрано 589 529 рублей 82 копейки. И даже 2 жетона на метро. Все эти деньги будут направлены на помощь детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.