В Кремле прокомментировали информацию «Фонтанки» о вероятных контрактах Пригожина в Сирии

Кремль не располагает информацией о меморандуме, заключённом между сирийскими правительственными структурами и ООО «Евро Полис», предположительно, связанным с Евгением Пригожиным, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом 27 июня сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Нет, ничего не известно. Мы не располагаем никакой информацией на этот счет и не отслеживаем какую-то бизнес-деятельность, предпринимательскую деятельность наших компаний, юридических лиц за рубежом», – приводит агентство слова Дмитрия Пескова.

Напомним, что, по информации «Фонтанки», в декабре 2016 года между сирийской стороной и ООО «Евро Полис», руководство и собственник которого связаны со структурами петербургского миллиардера Евгения Пригожина, был подписан меморандум, по условиям которого ООО «Евро Полис» обязуется освобождать от противников режима Башара Асада и террористов нефтяные и газовые месторождения Сирии, а также заниматься их охраной. По предварительной договоренности, кроме возмещения затрат ООО «Евро Полис» должно получить около 25% средств, добытых на отвоеванных месторождениях нефти и газа. Подробнее читайте в расследовании «Фонтанки».