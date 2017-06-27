КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов

Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно.

Специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.

Проверить, как работает добыча биткоинов, может совершенно любой человек с помощью обычного домашнего компьютера. Для этого потребуется совсем немного: завести свой собственный биткоин-кошелек и установить одну из программ для майнинга, участвующую в системе распределенных вычислений (по причине большой сложности вычислений добывать биткоины в одиночку на сегодняшний день практически невозможно, поэтому единственный доступный вариант для пользователя — участвовать в одном из совместных проектов по майнингу).

Конфигурация компьютера, предназначенного для майнинга (так называемой «фермы»), отличается от того, который мы привыкли видеть дома. Как правило, майнинг осуществляется с помощью большого количества видеокарт, так как графические процессоры оказались очень хорошо приспособлены к этому типу вычислений. А такие параметры, как объем оперативной памяти или размер жесткого диска, по оценке КЕЙ, практически не имеют значения. Поэтому ПК должен быть построен на базе материнской платы, поддерживающей подключение сразу нескольких видеокарт. Доход с такой «фермы» окажется существенно выше, чем с «обычной» системы с одной-двумя видеокартами. Производительность процессора и объем оперативной памяти в данном случае не будет иметь существенного значения: подойдет обычный Celeron (например, Intel Celeron G1840) и один модуль памяти на 4 или 8 гигабайт.

Для подключения всех видеокарт потребуется набор дополнительных карточек PCI Express Riser Card, стоимость которых по сравнению со стоимостью остальных комплектующих окажется незначительной. Большое количество видеокарт будут потреблять довольно много электроэнергии, поэтому имеет смысл обратить внимание на высокопроизводительные блоки питания, позволяющие выдавать от 750 Вт и выше.