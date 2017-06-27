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09:12 30.06.2017
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30.06.2017 08:00

Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров

Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
КЕЙ

Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года.

И прогноз подтвердился: в апреле и  мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов. При этом Россия стала вторым рынком после США по объему интернет-продаж. Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ рассказали о трендовом гаджете и объяснили, почему он «взорвал» рынок.

Спиннер – это незамысловатая игрушка, способная вращаться по инерции и во многом напоминающая волчок или юлу. Традиционный спиннер представляет собой три кольца, заключенных в общий корпус и соединенных подшипником, благодаря которому вся конструкция может совершать обороты вокруг своей оси. Время вращения будет зависеть от приложенных усилий, формы и материала корпуса. Корпус спиннера может быть пластиковым (по оценке КЕЙ, это самые популярные и наиболее бюджетные устройства на рынке), металлическим (стоит дороже, но вращается лучше и обладает очевидным достоинством – ударопрочностью) и даже деревянным.

Чем может быть полезен спиннер? «В первую очередь, устройство позиционируется как игрушка-антистресс. С его помощью можно снять напряжение, повысить концентрацию внимания. Во время вращения спиннера в работу включается мелкая моторика рук, и как следствие этого – мозговая деятельность частично переключается с прежней проблемы на созерцание вращательных движений. При этом спиннеры также помогают повысить чувствительность пальцев, точность движений, восстановить работоспособность рук после различных травм и могут стать альтернативной заменой вредным привычкам. Хотя, безусловно, популярный сегодня гаджет является лишь сезонным трендом, и, возможно, уже в следующем году ему на смену придет новый модный аксессуар-антистресс», – считают специалисты цифрового ритейлера КЕЙ.

Пластиковые и металлические спиннеры различных цветовых решений представлены как в интернет-магазине key.ru, так и в сети офлайн-супермаркетов КЕЙ.


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Новости компаний
КЕЙ
30.06.2017 08:00

Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров

Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
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Новости компаний
КЕЙ
30.06.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
Добролёт
29.06.2017 16:40
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