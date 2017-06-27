Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг

В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.

Специалисты цифрового ритейлера КЕЙ объяснили, почему биткоин пользуется такой популярностью и что нужно, чтобы его заработать.

Биткоин — это децентрализованная валюта, выпуск и обращение которой не подконтрольно ни одному государству, компании или частному лицу. «Созданием» биткоинов, а также их перемещением управляют компьютеры пользователей, объединенные в единую глобальную сеть. Основные отличия биткоина от традиционных валют — это глобальность, отсутствие единого центра контроля, анонимность, низкие и нулевые комиссии — это по-настоящему международная система.

Можно ли получить криптовалюту бесплатно? «Да! Новые биткоины поступают в обращение в виде награды для тех, кто осуществляет вычислительные операции, обеспечивающие передачу транзакций. Эти вычисления получили название «майнинг». Заняться добыванием (майнингом) биткоинов может любой желающий, имеющий свободные вычислительные мощности (свободный компьютер). В процессе майнинга множество компьютеров со всего мира получают «условия задачи» и пытаются подобрать единственный нужный ответ (хэш). Первый компьютер «угадавший» правильный ответ получает награду — целых 25 биткоинов», — отвечают эксперты КЕЙ.

Для участия в процессе майнинга пользователю потребуется достаточно мощный ПК c грамотно подобранными комплектующими: материнской платой и видеокартами. Компьютер должен иметь бесперебойный доступ в интернет и постоянное питание, поэтому также имеет смысл обратить внимание на мощный блок питания и систему охлаждения. То, насколько выгодно заниматься майнингом, будет зависеть от нескольких параметров. В первую очередь это курс биткоина, во вторую — стоимость компьютерных компонентов, в-третьих — расходы на электричество и оплату помещения, в котором производятся вычисления.