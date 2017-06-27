Бухгалтер ТСЖ на Манчестерской заподозрен в присвоении квартплаты на 600 тысяч

Жители многоэтажного дома на Манчестерской улице в Петербурге несколько месяцев платили ТСЖ за услуги. Но средства шли в карман бухгалтеру.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 27 июня, после проверки жалоб жильцов дома 10 по Манчестерской улице в Выборгском районе было возбуждено уголовное дело о присвоении более 600 тыс. рублей при управлении многоквартирным домом.

По версии следствия, бухгалтер ТСЖ, получая от граждан в течение 4 месяцев переводы за услуги по управлению домом на свою карту, просто забирал их себе и тратил на свои интересы и желания.

Сейчас решается вопрос о предъявлении сотруднику товарищества обвинения.