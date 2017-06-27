Федерация гандбола: «Зенит» осознал, что нужно создавать параллельные команды в духе «Барселоны»

Инициатива «Газпрома» по созданию в Петербурге гандбольного и мини-футбольного клубов под единым названием «Зенит» положительно скажется на российском спорте. Об этом 27 июня заявил президент Федерации гандбола России, основатель и президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

«Это реакция на настойчивое предложение, ведь к «Зениту» пришло осознание, что, так как он – футбольная мини-держава, значит, должен в духе футбольных грандов создавать параллельные команды и действовать в различных видах спорта. Эти виды спорта — традиционная продуктовая линейка в духе клуба «Барселона», и это поможет всем», — цитирует Шишкарева РБК.

Напомним, как ранее стало известно «Фонтанке», в скором времени в Петербурге появится сразу несколько новых команд по игровым видам спорта, объединенных под брендом «Зенит». В частности, планируется создание гандбольного и мини-футбольного «Зенитов». Перед новыми клубами поставят задачу завоевать титулы чемпионов России.