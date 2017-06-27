«Северный город» приступил к отделке МОП в Ultra City

В жилом комплексе Ultra City, который компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) возводит на Комендантском проспекте, начался один из заключительных этапов строительства – штукатурные работы и отделка стен керамической плиткой в местах общего пользования.

Проект внутренней отделки помещений в Ultra City является частью общего дизайн-кода жилого комплекса, в основе которого лежит идея об ультрасовременном и технологичном жилье. Цветовая гамма Ultra City включает серый, белый, желтый и бордовый тона. Причем в отделке МОП основным цветом является именно серый – крайне модный в дизайне интерьера в последнее время. Аристократизм и изысканность в нем сочетаются с энергией современного стиля хай-тек, ведь серый – цвет металла.

В отделке участков стен и облицовке стоек ресепшен входных групп в Ultra City использован итальянский тонкий керамогранит оттенка argento (серебристый) с выразительной и необычной фактурой – эффектом металлических капель. Вкрапления желтого и бордового цветов имеют и утилитарное значение: в этажных коридорах они визуально разбивают пространство, переходя со стен на пол. Это керамическая мозаика, которая укладывается в один уровень с напольным керамогранитом.

Входные группы в Ultra City просторные и светлые – их площадь от 30 до 40 кв. метров, высота потолков – до 4,5 метров. В каждом холле – огромные витражные окна от пола до потолка, благодаря которым в солнечные дни входная группа будет залита светом.

«Мы хотели, чтобы дизайн-код Ultra City создавал ощущение «ультрасовременности». Поэтому в дизайн внутренней отделки у нас минималистичный, построенный на контрасте техник, материалов и фактур, – рассказывает директор по маркетингу «Северного города» Михаил Гущин. – Полукруглые вестибюли с разноуровневыми потолками, необычные элементы декора – все это вносит в дизайн «технократичную» ноту. В результате создается пространство, которое отвечает современным модным трендам».

Сдача первых двух жилых корпусов Ultra City вместе со зданием детского сада намечена на 3 квартал 2017 г.

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