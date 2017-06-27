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27.06.2017 13:29

«Бавария» решила перехватить Паредеса у «Зенита»

В борьбу за полузащитника итальянской «Ромы» Леандро Паредеса, на которого претендует петербургский футбольный клуб «Зенит», включилась мюнхенская «Бавария». Как сообщает 27 июня Gazzetta dello Sport, представитель немецкой команды отправился в Рим для переговоров по 22-летнему игроку.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ударил по рукам с «Ромой» о покупке защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса. Сумма сделки должна составить 60 миллионов евро. Ещё 7 млн евро римский клуб может получить в качестве бонусов.

Паредес провёл 27 матчей за «Рому» в минувшем сезоне Серии А, отметившись 3 голами. На счету 26-летнего Маноласа 33 матча и один гол.

 


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