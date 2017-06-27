На Парнасе началось строительство детского сада и школы

На территории ЖК «Северная долина» началось строительство шестого по счету детского сада и третьей общеобразовательной школы. Соцобъекты должны быть введены в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы, сообщает пресс-служба компании-застройщика «Главстрой-СПб».

Детский сад на 220 мест появится на улице Николая Рубцова. В двухэтажном здании разместятся группы для детей от года до 6 лет, спортивный и музыкальный залы, бассейн, столовая, медицинский кабинет, а также помещения для учебных занятий.

Общеобразовательная школа строится на улице Федора Абрамова. В здании предусмотрены 30 классов на 825 учеников, актовый зал с эстрадой, библиотека, лаборатория по естественным наукам, специализированные учебные кабинеты, залы для занятий спортом и танцами, а также два бассейна для обучения и оздоровительного плавания. На прилегающей территории запроектирована площадка для проведения общешкольных мероприятий и физкультурно-спортивная зона.

Реализация крупного жилого комплекса «Северная долина», рассчитанного на 80 тысяч человек, началась в 2009 году. В эксплуатацию уже введены 9 очередей общей площадью более 1,9 млн кв. м. В настоящее время на территории комплекса работают 4 детских сада и 2 школы. К моменту завершения проекта в ЖК «Северная долина» будут функционировать 13 детских садов и 10 школ, подстанция скорой помощи на 8 машин, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи.

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