«Зенит» хочет приобрести олимпийского чемпиона Рио-2016 бразильца Луана

Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о покупке нападающего бразильской команды «Гремио» Луана Виейры.

Как сообщает 27 июня журналист Premium Sport HD Андерсиньо Маркес, петербуржцы уже отправили клубу предложение по 24-летнему футболисту.

Ранее интерес к Луану Виейре проявляли московский «Спартак», мадридский «Атлетико» и английский «Ливерпуль». Трансфер футболиста оценивают в сумму от 20 до 26 млн евро.

В текущем сезоне Луан сыграл в 9 матчах бразильской Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. В 2016 году Луан стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Играх в Рио, а уже в январе дебютировал за основную сборную.

Ранее сообщалось, что 26-летний защитник итальянской «Ромы» Костас Манолас подпишет с «Зенитом» пятилетнее соглашение. В Петербурге он будет получать 5 млн евро за сезон. В прошлом сезоне игрок провел за «Рому» 45 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.