Продажи машин в Петербурге побили пятилетний рекорд

Рекордный рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей был зафиксирован в мае в Северной столице.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», всего за месяц петербургские дилеры продали 11 тыс. 30 машин, что на 14% больше, чем в мае 2016 года. Более высокую динамику роста продажи машин в городе за месяц показывали почти 5 лет назад – в августе 2012 года (17%). За 5 месяцев 2017 года в Петербурге было продано 49 тыс. 170 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – на 5% больше, чем год назад.

Петербургский рынок восстанавливается вместе с российским: в целом по стране продажи также выросли на 14% в мае и на 5% – с начала года. Свой вклад в положительную динамику внесли укрепление рубля и увеличение доступности автокредитов, а также меры государственной поддержки автокредитования. Майский скачок также обусловлен низкими прошлогодними показателями.

В мае в Петербурге росли продажи девяти из десяти самых популярных марок машин. Самые высокие темпы показали бренды среднего сегмента — Mercedes-Benz, VW, Toyota. Сократились продажи только у Hyundai, однако корейский производитель все равно сохранил лидерство по числу проданных авто.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в январе – мае составила 8,5% (год назад – 8,4%).

Напомним, по итогам 2016 года продажи петербургских дилеров сократились на 4% – до 119,5 тыс. машин. Для сравнения: в 2015-м спрос просел сразу на 35%. В начале этого года автозаводы и импортеры сообщали о планах выпустить в 2017 году и продать петербуржцам на 10% больше машин, чем годом ранее.