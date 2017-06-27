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27.06.2017 11:59

«Главстрой-СПб» запустил семейный квест «Строим главное»

«Главстрой-СПб» запустил семейный квест «Строим главное»
«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», объявляет о старте семейного квеста «Строим главное». В течение года жители комплексов компании смогут посещать интерактивные мероприятия.

Ежегодно компания «Главстрой-СПб» проводит цикл мероприятий для жителей своих комплексов. В этом году было принято решение связать их единой идеологией и посвятить главным ценностям в жизни человека: семье, дружбе, волонтерству, спорту и экологии. Старт нового проекта семейного квеста (интерактивной игры) «Строим главное» позволит активнее вовлечь жителей района в решение задач и мотивировать их участвовать в жизни района.

Посещая мероприятия и принимая участие в разнообразных активностях, жители комплексов «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама 360» будут получать купоны с промо-кодами. Купоны имеют различный номинал и выдаются за разные виды деятельности. После активации кодов в личном кабинете на сайте проекта, баллы зачисляются на виртуальный счет пользователя. Чем больше мероприятий за год посетит участник, тем выше его шансы на победу.

«Главстрой-СПб»
«Главстрой-СПб»

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Определение победителя и вручение призов состоится в рамках финального новогоднего гала-концерта в декабре 2017 года. Победитель квеста получит сертификат на покупку домашнего кинотеатра, а еще 5 финалистов – сертификаты на приобретение другой бытовой техники.

Сроки проведения квеста: с июня по декабрь 2017 года. С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте проекта.

Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой-СПб»:

– В наших комплексах проживают десятки тысяч человек, поэтому мы не сводим свою работу только к продаже квартир. Мы стремимся создать больше интересных возможностей для проведения досуга на территории объектов и общения между новоселами. Наравне с полюбившимися жителям мероприятиями мы с радостью поддерживаем новые социальные и общественные инициативы. Проект «Строим главное» стал продолжением нашей программы по созданию сообщества соседей.

Справка о компании «Главстрой-СПб»


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