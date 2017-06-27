Они сразятся за Родину

Россия начинает борьбу с иностранным вмешательством. Среди сенаторов, которые оградят страну от Запада, - владелец заграничной недвижимости, наследник Березовского, враг патриота Залдостанова.

Носителем суверенитета Российской Федерации с 15 часов 27 июня перестает быть многонациональный народ. Власть временно переходит к десяти сенаторам. Они лучше знают, как защищаться от иностранного вмешательства во внутренние дела страны. В Совфеде не скрывают, что антизападная кампания ориентирована на президентские выборы-2018, под ударом окажутся международные связи журналистов, а лояльные СМИ выпишут образ внешнего врага еще красочнее. Сенаторам тоже есть что терять.

Сегодня в Совете Федерации начинает работу временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Ее цели и задачи утверждены документом за подписью Валентины Матвиенко. Судя по нему, комиссия создана под президентские выборы 2018 года, некоммерческим организациям перекроют иностранное финансирование (спонсорство одних только США оценивается в 80 млрд рублей в год), а участники любых протестных акций заведомо записаны в союзники Запада.

Список основных участников вмешательства в политические процессы в России состоит из двадцати организаций (Фонд Сороса, Фонд Карнеги, Агентство США по международному развитию и другие). Некоторые уже де-юре признаны нежелательными, остальные уведомлены о предстоящем прессинге. Серьезный удар Совфед нанесет по образовательным программам, ориентированным на российских журналистов.

«В рамках этой работы организуется обучение методикам использования соцсетей и интернет-сервисов для психологического воздействия на общественное сознание и активизации протестного потенциала пользователей», – уверены в парламенте.

В комиссию вошли семь мужчин и три женщины. Руководителем назначен 62-летний зампред комитета по международным делам Андрей Климов.

Он слывет апологетом тесного сотрудничества с Европой. По-прежнему возглавляет правление Фонда поддержки европейской интеграции, является ключевой фигурой «Панъевропейского фестивального марафона» – международных мероприятий под лозунгом «Европейская культура без разделительных линий». За спиной Андрея Аркадьевича несчетные командировки для обмена опытом и упрек Европе за сохранение визового режима: «Отказавшись от более тесного и открытого сотрудничества с Москвой, Брюссель упускает исторический шанс к более широкой и глубокой интеграции от Атлантики до Тихого океана», – писал он в декабре 2013 года.

В июне 2017-го Климов не скрывает, что будет усилена информационная кампания против Запада: «Они используют лазейки изменить ситуацию в России. Вся надежда на расшатывание строя, смену лидеров... Они готовят новое наступление на нас... Мы через журналистов и общественные организации будем заниматься разъяснительной работой».

Замом в комиссии назначен 61-летний Борис Невзоров из комитета по конституционному законодательству. Он представляет Камчатку. Его еще называют «лососевым» сенатором. Борис Александрович в 1990-х руководил предприятием «Устькамчатрыба». Политическая карьера не помешала бизнесу. Невзоров, по данным СПАРК, по-прежнему владеет долей в 55 % «Устькамчатрыбы» (выручка – 1,6 млрд рублей в 2015-м, чистая прибыль – 690 млн). Капитал сенатора зависит от других стран. «Устькамчатрыба» активно торгует с Японией, Кореей, Китаем. Другие аффилированные с Невзоровым компании («Восток-рыба», «Город 415», «Ничира») тоже симпатизируют экспортным отношениям.

Пожалуй, наиболее колоритно в этом взводе смотрится 63-летний Виталий Богданов (Курская область). По образованию – культпросветработник, по статусу – медиамагнат. Сооснователь и бывший совладелец «Русской медиагруппы» (ключевой актив – «Русское радио») и нынешний хозяин «Мультимедиа холдинга», в который входят станция «Наше радио», фестиваль «Нашествие», музпремия «Чартова дюжина», «Национальная служба новостей» и еще несколько радиостанций. «Наше радио» создавалось в 1990-х на средства Бориса Березовского, его деловым партнером был миллиардер Руперт Мердок. По 1990-м Богданов знает еще одного известного человека – продюсера ВИА «Земляне» Владимира Киселева, которого связывали с неоднозначным фондом «Федерация» и криминальным авторитетом Александром Малышевым.

В 2016 году Виталий Богданов задекларировал 222 млн рублей. В этой массе наверняка есть дивиденды с десятипроцентной доли в Русском международном банке. У сенатора три дома в России и один, 350-метровый, – в Италии. В семейном гараже – три Bentley, два Harley Davidson, один раритетный «Хорьх» (Horch, Германия). Из отечественного автопрома – раритеты.

Перед началом работы временной комиссии один из старейших сенаторов, 71-летний Игорь Чернышенко, успел побывать в Америке (учитывая решительный настрой Совфеда, возможно, в последний раз). В составе российской делегации он летал в Вашингтон на Арктический форум 21 – 22 июня. Чернышенко предоставили слово на сессии «Арктическое судоходство, торговля и туризм». Он рассказывал о центрах ликвидации ЧС и Северном флоте, который «занимается не только обороноспособностью страны, но и проблемами экологической очистки наследия Арктики, которое досталось от советского времени». Посвященная туризму часть выступления, казалось, должна была показать американцам открытость России: «Около 30 лет совершаются туристские маршруты на Северный полюс на наших атомных ледоколах. Совершено более 100 рейсов, там побывало несколько тысяч туристов, в основном из зарубежных стран. Два важных порта для развития арктического туризма – Мурманск и Архангельск – решением правительства РФ с этого года открыты для безвизового 72-часового посещения иностранными гражданами».

У самого Игоря Константиновича с интеграцией тоже все хорошо. В загнивающей Европе (а именно Болгарии) его ждет личная квартира. Это не помешало Чернышенко выразить надежду, что продуктовые контрсанкции негативно скажутся на экономике стран Евросоюза.

39-летняя Людмила Бокова сенатором стала в 2012-м. Больше десяти лет работала учителем истории, победитель всероссийского конкурса. В политике, как и все саратовские, считается креатурой Вячеслава Володина. Бокова идет в ногу со временем. Защищать страну от иновмешательства ей будет непросто. Сенатор хотела легализовать биткойны в России, славила американское здравоохранение и предлагала позаимствовать закон о телемедицине – оказании врачебных услуг через Интернет.

Крым командировал в комиссию двух сенаторов. 55-летняя член комитета по обороне Ольга Ковитиди работала в Севастопольской администрации, возглавляла ГУ минюста Украины в Севастополе. Профессиональный юрист. К Майдану занимала пост помощника министра юстиции Украины. 26 февраля 2014 года Ковитиди заявила: «Мы сегодня за единство автономии в составе Украины, за то, чтобы никто не мог ввести свои войска». На следующий день российский спецназ занял администрацию Крыма, а через месяц Ковитиди стала сенатором. Она числится в санкционном списке ЕС, Парламентская ассамблея ОБСЕ не признает ее полномочия. Ей и в России недурно – зарплата 7,6 млн в год, два жилых дома и пять квартир.

Второй крымский сенатор, 50-летняя Ольга Тимофеева, может считаться личным врагом лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова. Он лоббировал военно-патриотический парк «Патриот» у севастопольской горы Гасфорта (с тремя гостиницами, аквапарком и автокемпингами). Тимофеева яростно сопротивлялась. Рядом расположено резервное водохранилище города. Минобороны согласилось перенести «Патриот», а Залдостанов не скрывал обиду и обещал подключить админресурсы в своей войне за Гасфорту. Статус водохранилища как единственного источника пресной воды в засушливые годы это не отменит.

42-летний алтайский сенатор Владимир Полетаев из комитета по регламенту долго работал чиновником. Защищать атрибуты Родины – его призвание. Полетаеву в соавторстве с Вадимом Тюльпановым и Андреем Клишасом принадлежит идея ввести уголовную ответственность за надругательство над гимном (надругательством будут считаться музыкальные или текстовые искажения).

Владимиру Владимировичу не откажешь в юморе. Он, пользуясь полным совпадением инициалов с президентом, эксплуатирует аббревиатуру «ВВП». Например, в электронной переписке. Полетаеву принадлежит идея обязательного страхования туристов-экстремалов. По его мнению, государство напрасно тратится на поисковые операции и эвакуацию любителей острых ощущений, и эти расходы надо перекладывать на туриста и его страховщика.

63-летний Олег Морозов (Татарстан) считается одним из идеологов «Единой России». В 1980-х возглавлял отдел пропаганды Татарского обкома партии, перед распадом Союза успел поработать помощником секретаря ЦК КПСС. Неизменно избирался в Госдуму. С 2012-го по 2015 год занимал должность начальника управления внутренней политики администрации президента (УВП). Его увольнение объяснялось по-разному – семейные обстоятельства, личное здоровье, курс на омоложение УВП. В кулуарах говорили о его жене. Предпринимательница Земфира Губайдуллина была соратницей Морозова по «Единой России», помогала ему в политкампаниях. Является создательницей сети фастфуда и сети частных медучреждений, которые получают государственные подряды. Например, «Клиника современной медицины HD» получила от минздрава Татарстана контракт на инвестпроект «Создание и эксплуатация межрайонного центра амбулаторного гемодиализа в Казани» стоимостью 805 млн рублей.

Судя по доходным декларациям Олега Морозова, после его увольнения из УВП случился развод. За 2016 год он задокументировал только свои 7 млн, 300-метровый дом, две квартиры и два участка. Доход семейной пары в прежние годы мог превышать 90 млн рублей в год. В учредительных документах Земфира Айратовна снова числится Губайдуллиной.

Тамбовский сенатор Алексей Кондратьев – кадровый военный. Прошел две чеченские кампании, награжден двумя орденами Мужества и медалью НАТО за миротворческую операцию в Косово (ее не носит). Частый гость в республике Рамзана Кадырова. На новых банкнотах в 200 и 2000 рублей Кондратьев предложил изобразить танк «Тамбовский колхозник». Имеет он свой взгляд и на детские игрушки:

«Девочки, которые играют в наши куклы… готовы стать нормальными матерями, – рассуждал отставной полковник в 2014-м, будучи мэром Тамбова. – А если куклу называют «Барби», надевают на детей памперсы с надписью made in USA и дают учебники с изображением американских танков, то через двадцать лет им объяснять, что это наши враги, бесполезно. И когда Америка начинает нас давить – люди поступают по принципу мадам Натальи Синдеевой, уроженки Мичуринска, владелицы оппозиционного телеканала «Дождь».

На половое воспитание у Кондратьева взгляд ультрасовременный – чем раньше, тем лучше: «Если задается ребенку тон, что всякие там лесбийские или гомосексуальные связи – это нормально, то будет ли тогда у нашей нации продолжение?.. Поэтому правильные основы в ребенка должны закладываться именно в таком маленьком возрасте».

Эти слова были произнесены в детском саду «Жемчужина», в который принимают детей от года. Учитывая, что самая известная детская сексуальная энциклопедия «Откуда я взялся» (автор – психолог Виржини Дюмон) рассчитана на 5 – 8-летний возраст, полковника можно зачислить в прогрессивное человечество.

В январе 2017 года Кондратьева исключили из генсовета «Единой России». Это наверняка не скажется на его политической активности. Агентству «ОнлайнТамбов» сенатор признавался: «Когда я пришел работать в комитет по обороне и безопасности Совета Федерации, я стал четко понимать, что это то же самое, чем я занимался раньше, только гораздо более шире и ответственнее».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»