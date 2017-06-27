СМИ: При взрыве джипа в Киеве погиб глава спецназа ГРУ Украины

Взрыв автомобиля, прогремевший в Киеве утром 27 июня, квалифицировали как террористический акт. В результате погиб украинский военный, ещё двое ранены осколками.

Как сообщили в полиции украинской столицы, за рулём «Мерседеса», взорвавшегося в 8:16 на перекрёстке улиц Соломенской и Механизаторов, находился действующий военнослужащий. По данным украинских СМИ, погибший военный – 39-летний Максим Шаповал. Он руководил спецназом Главного разведывательного управления минобороны.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко подтвердил 112.ua, что это действительно сотрудник Главного управления разведки минобороны, занимавшийся противодействием «российской агрессии». Он считает, что за преступлением стоят те же люди, которые организовали покушение на журналиста Павла Шеремета.

Полиция пока не называет имя погибшего официально. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте взрыва.

С места происшествия с осколочными ранениями ног в больницу увезли случайную прохожую – 27-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, врачи не опасаются за её жизнь. Позже за медицинской помощью обратился мужчина в возрасте 71 года. Ему посекло лицо осколками.

Случившееся расследуют как теракт в соответствии с Уголовным кодексом Украины.