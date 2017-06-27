Еще
15:30 27.06.2017
Пришлите свою новость!
15:24
Руководство Исаакия: Передавать собор РПЦ пока не будут
15:16
Издатели эротического журнала «Флирт» осуждены за проституцию
14:45
Депутаты поставили вопрос об импичменте главы Ломоносовского района
14:40
Google оштрафовали на 2,42 млрд евро за подтасовку результатов поиска
14:30
«Белый цветок» собрал более полумиллиона рублей для тяжелобольных детей
14:17
СМИ: Погибший в Киеве полковник разведки имел отношение к охране Вороненкова
14:14
От «Мумий Тролля» до Эрмитажа: VK fest анонсировал участников
14:05
В Ораниенбауме откроют "покои Воронцовой"
14:05
В Кремле прокомментировали информацию «Фонтанки» о вероятных контрактах Пригожина в Сирии
13:50
Федерация гандбола: «Зенит» осознал, что нужно создавать параллельные команды в духе «Барселоны»
13:49
Бухгалтер ТСЖ на Манчестерской заподозрен в присвоении квартплаты на 600 тысяч
13:29
«Бавария» решила перехватить Паредеса у «Зенита»
13:25
В аэропорту Хельсинки активисты сорвали депортацию гражданки Ирака
13:17
Минздрав назвал самые болеющие регионы России
13:06
Новостройки Петербурга опережают Москву по объему квартир с отделкой в 3,5 раза
12:52
Глава Кингисеппского водоканала задержан по делу о хищении 2 миллионов
12:45
На Парнасе началось строительство детского сада и школы
12:40
Маршрутка таранила ограждение на Народной
12:36
СМИ: При взрыве джипа в Киеве погиб глава спецназа ГРУ Украины
12:19
«Зенит» хочет приобрести олимпийского чемпиона Рио-2016 бразильца Луана
12:02
Продажи машин в Петербурге побили пятилетний рекорд
11:58
Учёные: Экодома спасут мир от глобального потепления
11:45
Полиция силой разогнала лагерь националистов в Хельсинки
11:38
Мужчина попал под колеса самосвала без водителя в Кингисеппе
11:15
Угрозы Роскомнадзора раскрутили Telegram в России
11:04
Новый директор Исаакия отказался от встречи с оппозиционными депутатами
10:37
Ночной вор подобрал ключи к банку на Савушкина
10:36
Нападающий «Ювентуса»: Некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в «Зенит». Сумасшедшие!
10:30
Восстановлено движение по улице Марата
10:08
В Петербурге расчётный центр заставили оплатить миллионные долги ЖКС
09:56
Автоворы на BMW таранили полицию на месте угона у "Меги-Парнас"
09:47
Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве во время ЧМ-2018
09:30
В Киеве взорвался джип - есть пострадавший
09:21
В Белоострове - транспортный коллапс из-за закрытого переезда
09:13
В НАТО заявили о наращивании Россией военного потенциала «на каждом уровне»
09:04
Лжеполицейский «конфисковал» у петербурженки рубли и валюту из тумбочки
08:56
У дороги Шлиссельбург — Кировск «дежурят» лоси
08:48
Утонувшего в Неве подростка пытался вытащить друг
08:37
Взрослый кавалер оставил петербургскую школьницу с поруганной честью и без телефона
08:29
Деловой совет США и России анонсировал прием по случаю отставки посла РФ
08:21
Трех сотрудников CNN уволили после публикации о российском фонде
08:13
Супруга Этуша рассказала, кто виноват в травме актера
08:05
США обвинили Асада в подготовке новой химической атаки
01:30
Гермес и его братья соберутся в "Эрарте"
01:24
Даша Шульц подарит петербуржцам сказку
01:01
В России разрешили продавать алкоголь по паспорту болельщика и водительским правам
00:41
Путин внес в Госдуму конвенцию о конфискации преступных доходов
00:27
В Роскомнадзоре открещиваются от желания получить доступ к перепискам в Telegram
00:12
Браконьер из Волхова прославится условным наказанием
26/06
Навальный вместе с Трампом и Рианной вошёл в Топ-25 блогеров по версии Time
26/06
«Ленэнерго» за 955 миллионов модернизирует подстанцию, которая питает ЗакС и Мариинку
26/06
Цены на нефть растут
26/06
В Петербурге возбудили уголовное дело после столкновения катера с теплоходом
26/06
СМИ: Минкомсвязи хочет ограничить иностранное владение точками обмена трафиком
26/06
Жители сожженной петербуржцем деревни Лопец реанимируют поселение
26/06
Суд арестовал акции МТС, принадлежащие АФК «Система»
26/06
Из российских аптек изымают «Хилак форте»
26/06
СКА купил у «Локомотива» за 100 млн «молодого хоккеиста с серьезными перспективами»
26/06
Бюджет Петербурга за пять месяцев получил 215 миллиардов
26/06
«Трансстрой» отсудил полмиллиарда у компании фигуранта дела Оганесяна
26/06
Telegram прощай! Или до свидания?
26/06
Россияне не могут посмотреть официальные видео с президентом Макроном из-за «Пятницы»
26/06
Халк повторил скандальный «месседж» Дзюбы и Кокорина
26/06
Эрмитаж закроется раньше из-за благотворительного приема
26/06
Руинный каскад в Павловске отремонтируют за 24 миллиона
26/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 июня
26/06
«Зенит» начал продажу абонементов на стадион «Санкт-Петербург»
26/06
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
26/06
FIFA: критиковали поле стадиона «Санкт-Петербург»? А забили четыре гола!
26/06
Болезнью Лайма и энцефалитом заразились уже около 70 петербуржцев
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
27.06.2017 11:58

Учёные: Экодома спасут мир от глобального потепления

Для того чтобы удержать процесс глобального потепления климата в пределах 2 градусов Цельсия, к 2050 году все здания мира должны прекратить выбрасывать парниковые газы в атмосферу. Такие выводы содержатся в докладе Всемирного совета по «зеленому» строительству (World Green Building Council, WorldGBC), о котором сообщает сайт норвежской экологической организации Bellona.

В настоящее время в мире насчитывается около 500 офисных зданий с «нулевыми» выбросами и примерно 2 тысячи «нулевых» частных домов. По словам экспертов, на сегодняшний день сертифицировано более 1 млрд квадратных метров пространства в «зеленых зданиях», что в 10 раз превышает площадь Парижа.  

По мнению ученых, для улучшения экологической ситуации на планете прежде всего необходимо остановить выбросы, связанные с отоплением зданий, а также сократить выбросы, связанные с их возведением. В настоящее время на строительный сектор приходится 30% всех выбросов парниковых газов в мире.

«Фонтанка.ру» уже писала о том, как в Европе пришли к идее создания энергоэффективных зданий, которые оказались не только экологически безопасными, но и экономически эффективными для их владельцев.  

Определенное движение в сторону повышения энергоэффективности, как отмечает Bellona, наблюдается сейчас и в России. В частности, три года назад была утверждена национальная российская система соответствия экологическим требованиям к энергосбережению в коммерческой и жилой недвижимости Green Zoom. В отличие от западных стран, энергоэффективность по причине более дешевых энергоресурсов не столь заметна, качество проживания или работы в подобных зданиях повышает их инвестиционную привлекательность и улучшает имидж собственника.

О том, какие технологии позволяют этого добиться, читайте в лонгриде на «Фонтанке».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
22.06.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор

Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00

Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay

23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
19.06.2017 10:28

Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»

15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Учёные: Экодома спасут мир от глобального потепления
Угрозы Роскомнадзора раскрутили Telegram в России
Telegram готов к обходу блокировки Роскомнадзора
Дуров: Дешифровка Telegram не спасёт от террористов
В Кремле пользуются Telegram, но готовы к его блокировке
ФСБ заявила, что теракт в метро Петербурга готовили с помощью Telegram
Дуров объяснил Роскомнадзору, где хранятся ключи для расшифровки сообщений в Telegram
Глава Роскомнадзора предупредил о считанных днях до блокировки Telegram
«В космосе мы немножко послабее американцев»
Американцы представили способный летать почти со скоростью звука беспилотник
«В космосе мы немножко послабее американцев»
Русские хакеры влезли в ядерные секреты Британии
Telеgram принял вызов
Роскомнадзор предостерег Google
«Единственный способ прекратить это безобразие — публичность»
Реестр добропорядочных сайтов
Новый «сноуден» США – снова женщина
Как создать популярный телеграм-канал
Виталик Бутерин: Выгнать «волков» из системы блокчейн невозможно
Госдума подбирается к Telegram
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Telegram прощай! Или до свидания?

СМИ: При взрыве джипа в Киеве погиб глава спецназа ГРУ Украины

предоставлено организаторами экспедиции

Петербуржцы пройдут на надувном катамаране из Красноярска в Архангельск

Новости компаний
22.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор
Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
19.06.2017 10:28
Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»
15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».
КЕЙ
16.06.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon
Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
15.06.2017 08:00
КЕЙ представил лайф-хак по сборке игрового ПК
Повышенный объем памяти, мощная видеокарта, быстрый SSD-диск — все это важнейшие характеристики современного геймерского ПК.
интернет-магазин КЕЙ
13.06.2017 08:00
КЕЙ назвал основные правила выбора наушников без переплаты за бренд
Рынок аудиотехники традиционно окружен множеством мифов по той причине, что каждый пользователь слышит «свой собственный» звук.
www.n-gk.ru
09.06.2017 12:30
Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле “Амбассадор”.
Tele2
09.06.2017 11:38
Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники
Современный рынок климатический техники отличается большим разнообразием устройств: от простейших моделей вентиляторов и масляных радиаторов до комплексных сплит-систем и систем климат-контроля «Умного дома».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.