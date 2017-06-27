Учёные: Экодома спасут мир от глобального потепления

Для того чтобы удержать процесс глобального потепления климата в пределах 2 градусов Цельсия, к 2050 году все здания мира должны прекратить выбрасывать парниковые газы в атмосферу. Такие выводы содержатся в докладе Всемирного совета по «зеленому» строительству (World Green Building Council, WorldGBC), о котором сообщает сайт норвежской экологической организации Bellona.

В настоящее время в мире насчитывается около 500 офисных зданий с «нулевыми» выбросами и примерно 2 тысячи «нулевых» частных домов. По словам экспертов, на сегодняшний день сертифицировано более 1 млрд квадратных метров пространства в «зеленых зданиях», что в 10 раз превышает площадь Парижа.

По мнению ученых, для улучшения экологической ситуации на планете прежде всего необходимо остановить выбросы, связанные с отоплением зданий, а также сократить выбросы, связанные с их возведением. В настоящее время на строительный сектор приходится 30% всех выбросов парниковых газов в мире.

«Фонтанка.ру» уже писала о том, как в Европе пришли к идее создания энергоэффективных зданий, которые оказались не только экологически безопасными, но и экономически эффективными для их владельцев.

Определенное движение в сторону повышения энергоэффективности, как отмечает Bellona, наблюдается сейчас и в России. В частности, три года назад была утверждена национальная российская система соответствия экологическим требованиям к энергосбережению в коммерческой и жилой недвижимости Green Zoom. В отличие от западных стран, энергоэффективность по причине более дешевых энергоресурсов не столь заметна, качество проживания или работы в подобных зданиях повышает их инвестиционную привлекательность и улучшает имидж собственника.

О том, какие технологии позволяют этого добиться, читайте в лонгриде на «Фонтанке».