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27.06.2017 11:15

Угрозы Роскомнадзора раскрутили Telegram в России

Риск блокировки мессенджера Telegram на территории России поднял детище Павла Дурова на первое место среди самых скачиваемых бесплатных программ для iPhone среди российских пользователей.


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Как следует из данных системы аналитики приложений App Annie за 27 июня, ещё в прошлый четверг Telegram занимал 15-е место среди самых популярных приложений App Store. После заявления о возможной блокировке сервиса в России, которое на прошлой неделе сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров, востребованность мессенджера в стране резко выросла. К понедельнику сервис добрался до седьмой строчки рейтинга самых популярных приложений, а за минувшие сутки возглавил его, после полуночи оставив позади WhatsApp.

По данным СМИ, аналогичная ситуация следует и из статистики пользовательской активности в Play Market. В магазине приложений для Android Telegram поднялся с 31-й позиции на 20-ю.

 

Справка:

На прошлой неделе глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Telegram в России и в открытом письме потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую для внесения в соответствующий реестр, согласно российскому законодательству. В случае отказа Жаров пригрозил наложить запрет на работу мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил  Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 26 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дурова своевременность заявления удивила, и в ответ он заявил, что дешифровка программы не спасет страну от террористов.


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