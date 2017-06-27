Угрозы Роскомнадзора раскрутили Telegram в России

Риск блокировки мессенджера Telegram на территории России поднял детище Павла Дурова на первое место среди самых скачиваемых бесплатных программ для iPhone среди российских пользователей.

Как следует из данных системы аналитики приложений App Annie за 27 июня, ещё в прошлый четверг Telegram занимал 15-е место среди самых популярных приложений App Store. После заявления о возможной блокировке сервиса в России, которое на прошлой неделе сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров, востребованность мессенджера в стране резко выросла. К понедельнику сервис добрался до седьмой строчки рейтинга самых популярных приложений, а за минувшие сутки возглавил его, после полуночи оставив позади WhatsApp.

По данным СМИ, аналогичная ситуация следует и из статистики пользовательской активности в Play Market. В магазине приложений для Android Telegram поднялся с 31-й позиции на 20-ю.