Угрозы Роскомнадзора раскрутили Telegram в России
Риск блокировки мессенджера Telegram на территории России поднял детище Павла Дурова на первое место среди самых скачиваемых бесплатных программ для iPhone среди российских пользователей.
Как следует из данных системы аналитики приложений App Annie за 27 июня, ещё в прошлый четверг Telegram занимал 15-е место среди самых популярных приложений App Store. После заявления о возможной блокировке сервиса в России, которое на прошлой неделе сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров, востребованность мессенджера в стране резко выросла. К понедельнику сервис добрался до седьмой строчки рейтинга самых популярных приложений, а за минувшие сутки возглавил его, после полуночи оставив позади WhatsApp.
По данным СМИ, аналогичная ситуация следует и из статистики пользовательской активности в Play Market. В магазине приложений для Android Telegram поднялся с 31-й позиции на 20-ю.
Справка:
На прошлой неделе глава Роскомнадзора заявил о возможной блокировке Telegram в России и в открытом письме потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую для внесения в соответствующий реестр, согласно российскому законодательству. В случае отказа Жаров пригрозил наложить запрет на работу мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 26 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дурова своевременность заявления удивила, и в ответ он заявил, что дешифровка программы не спасет страну от террористов.