Новый директор Исаакия отказался от встречи с оппозиционными депутатами

Новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров не смог встретиться с оппозиционными депутатами ЗакСа. На встрече предполагалось обсудить отношение нового директора к вопросам передачи Исаакия РПЦ, а также развитие музея. Задать свои вопросы 27 июня ему хотели парламентарии фракций «Яблока», «Справедливой России» и «Партии Роста».

Как сообщил «Фонтанке» депутат Максим Резник, за несколько дней Мудров подтвердил своё присутствие, однако в день встречи прислал письмо. В документе утверждается, что Мудров будет занят на другой встрече, с иногородней делегацией, вместо него в ЗакС придут его заместители. «К тому же полагаю не совсем правильным сегодня излагать свои суждения в связи с тем, что я пребываю в должности лишь 12 дней», – заключил Мудров, добавив, что встреча может состояться позднее.

По словам Резника, после окончания парламентской сессии многие депутаты уедут из города в отпуск, поэтому говорить о встрече через какое-то время пока не имеет смысла.

«Но вообще приличные люди так не поступают, даже главы комитетов ходят на депутатские фракции, а для Мудрова иногородние гости оказались важнее, чем избранные народом представители. В конце концов, если он настолько занят, мог позвонить и предложить сдвинуть встречу по времени», – резюмировал депутат.

Напомним, что искусствовед Юрий Мудров возглавил Исаакиевский собор в середине июня. До этого главой музея был Николай Буров, затем непродолжительное время – его заместитель Ирада Вовненко. Буров выступал против передачи РПЦ здания Исаакиевского собора.