Новый директор Исаакия отказался от встречи с оппозиционными депутатами
Новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров не смог встретиться с оппозиционными депутатами ЗакСа. На встрече предполагалось обсудить отношение нового директора к вопросам передачи Исаакия РПЦ, а также развитие музея. Задать свои вопросы 27 июня ему хотели парламентарии фракций «Яблока», «Справедливой России» и «Партии Роста».
Как сообщил «Фонтанке» депутат Максим Резник, за несколько дней Мудров подтвердил своё присутствие, однако в день встречи прислал письмо. В документе утверждается, что Мудров будет занят на другой встрече, с иногородней делегацией, вместо него в ЗакС придут его заместители. «К тому же полагаю не совсем правильным сегодня излагать свои суждения в связи с тем, что я пребываю в должности лишь 12 дней», – заключил Мудров, добавив, что встреча может состояться позднее.
По словам Резника, после окончания парламентской сессии многие депутаты уедут из города в отпуск, поэтому говорить о встрече через какое-то время пока не имеет смысла.
«Но вообще приличные люди так не поступают, даже главы комитетов ходят на депутатские фракции, а для Мудрова иногородние гости оказались важнее, чем избранные народом представители. В конце концов, если он настолько занят, мог позвонить и предложить сдвинуть встречу по времени», – резюмировал депутат.
Напомним, что искусствовед Юрий Мудров возглавил Исаакиевский собор в середине июня. До этого главой музея был Николай Буров, затем непродолжительное время – его заместитель Ирада Вовненко. Буров выступал против передачи РПЦ здания Исаакиевского собора.
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Справка:
О передаче Исаакиевского собора стало известно в конце 2016 года, а 10 января 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал данный вопрос «решенным». Это вызвало неоднозначную реакцию горожан, которые вышли на уличные акции за сохранение музея.
В середине февраля Кремль решил дистанцироваться от скандальной темы: в федеральные СМИ заявили, что губернатор не согласовывал с Кремлем передачу Исаакия. В свою очередь, депутаты Законодательного собрания обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой освободить музейные помещения к Пасхе, 16 апреля 2017-го. Однако этого не произошло, а в СМИ со ссылкой на источников была названа новая дата — 12 июня.