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27.06.2017 10:38

В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2017 года

В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2017 года
«Эталон ЛенСпецСМУ»

26 июня 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года.

«Юбилейной» покупательницей стала Ирина Владимировна, которая приобрела квартиру в самом масштабном проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика».

«Это уже не первая моя покупка в Группе «Эталон»: первоначально, когда я решилась на такой серьезный шаг, как покупка недвижимости, я внимательно изучила список надежных застройщиков с хорошей репутацией. И сделала выбор в пользу «Эталон ЛенСпецСМУ». Этому способствовал и тот факт, что у Компании есть представительство в моем родном городе – Владивостоке. А так как и мои друзья приобрели квартиру в «Эталон ЛенСпецСМУ» и остались довольны, то сомнений у меня не осталось совсем. Мне нравится качество строительства жилья, уверенность в том, что ключи от своей квартиры я получу в указанные сроки. Когда встал вопрос о покупке новой квартиры в Санкт-Петербурге, я обратила внимание на квартал «Галактика». Приехав сюда и оценив ход строительства, локацию объекта, я поняла, что сделала правильный выбор. Хочу поблагодарить коллектив Компании за проделанную работу!» – прокомментировала свою покупку Ирина Владимировна.

4000-го покупателя поздравили Генеральный директор Группы «Эталон» Вячеслав Заренков, директор по продажам Группы «Эталон» Андрей Останин и технический директор компании «Эталон ЛенСпецСМУ» Юрий Бородин. «Сегодня мы поздравляем нашего почетного 4000-го покупателя. Мы рады, что второй квартал 2017 года мы завершаем на такой ноте, с хорошими результатами. Мы очень ценим доверие наших клиентов, которое они оказывают нам на протяжении многих лет. От всего сердца желаю Вам в новом доме благополучия, тепла и уюта!» – сказал Вячеслав Заренков, поздравляя «юбилейную» покупательницу. Ирине Владимировне вручили традиционные памятные подарки: почетный диплом, кофемашину, книги основателя Компании Вячеслава Заренкова и символ Компании – Рыжего Кота.

Справка о ГК «Эталон»
 


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27.06.2017 10:38

В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2017 года

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