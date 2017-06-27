Нападающий «Ювентуса»: Некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в «Зенит». Сумасшедшие!

Форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Кристиан Паскуато эмоционально прокомментировал информацию об отказе полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса переходить в «Зенит».

«Читал, что некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в Россию. Сумасшедшие! Если Роберто Манчини захочет, я сразу же буду в «Зените», — написал Паскуато в своем твиттере 27 июня.

Накануне сообщалось, что «Зенит» все-таки договорился с «Ромой» о покупке защитника Костаса Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса. Цена за обоих футболистов выросла на 10 млн евро — вместо ранее звучавших 50 млн евро петербуржцы заплатят 60 млн. Ещё 7 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов игрокам.

Нападающий «Ювентуса» Кристиан Паскуато минувший сезон отыграл на правах аренды в «Крыльях Советов». На его счету 26 матчей за самарский клуб, 5 голов и 7 результативных передач. Контракт с «Ювентусом» заканчивается летом 2017 года.

22-летний Паредес в сезоне-2016/17 провёл 27 матчей в итальянской Серии А (из них 15 — в основном составе), забил три гола и отдал одну результативную передачу.