Ночной вор подобрал ключи к банку на Савушкина

Полицейские разыскивают злоумышленника, опустошившего сейф Росгосстрахбанка в Приморском районе Петербурга в ночь на 26 июня. Сколько унёс преступник, ещё не подсчитали.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, кража произошла из филиала финансовой организации на улице Савушкинка, 133. Предполагается, что мужчина проник в помещение в начале третьего ночи, успешно подобрав ключи к входной двери. Вор достал из металлического сейфа деньги и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Росгосстрахбанк не в первый раз попадает в сводки происшествий. В феврале полицейские задержали трёх злоумышленников, которые питали особую любовь именно к филиалам указанной организации. Взяли их как раз при подготовке нападения на очередное отделение.