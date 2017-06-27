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27.06.2017 12:00

Вопрос репутации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, как одна из наиболее популярных балтийских столиц, к сожалению, находится в самом конце списка по уровню комфорта и доступности яхтенного туризма.
Вопрос репутации Санкт-Петербурга
pixabay.com

Уже много лет идут разговоры о том, что яхтенный туризм должен стать одним из приоритетных направлений туристической отрасли, но по состоянию на 2017 год никаких существенных подвижек в сторону улучшения ситуации не наблюдается.

Хотелось бы напомнить, что у наших ближайших соседей по Балтике, в Финляндии и Швеции, дело обстоит ровно противоположным образом. Турку каждый год посещают около 16 тысяч туристов как на собственных, так и арендованных яхтах, что приносит доход более 30 миллионов евро. Стокгольм перекрывает эти показатели едва ли не вдвое. Даже в Эстонии, в Таллине, где яхтенно-туристическая отрасль не столь развита как в Скандинавии, число въездных туристов на маломерных судах исчисляется десятком тысяч человек только в столице, и двадцатью тысячами в целом по стране за год.

Этот вид отдыха с Северной Европе давным-давно перестал считаться чем-то элитарным, и по бюджетности вполне сравним с обычным путешествием на автомобиле. Была бы соответствующая инфраструктура в гаванях-маринах и высокий уровень обслуживания.

Петербургская статистика в этой сфере удручает – 60-70 въездных туристов на яхтах, а данные об аренде яхт в Самом Санкт-Петербурге напрочь отсутствуют. Это не просто ничтожно мало, а относится к статистической погрешности, особенно в сравнении с ближайшими соседями по Балтийскому морю. Тем не менее, потенциал для бизнеса колоссальный – при надлежащем развитии сервиса, появлении достаточного количества яхтенных стоянок и обслуживании на европейском уровне, северная столица может принимать ежегодно до 40-50 тысяч яхтенных туристов на 12-14 тысячах яхт. Для яхт-клубов Петербурга существует великолепная возможность войти в общую североевропейскую сеть принимающих марин, образующих единое пространство от устья Невы до Северного моря и Атлантического океана.

Более того, развитие яхтенного туризма не просто принесет немалые деньги в бюджет города, но и послужит толчком для возрождения как детского, так и массового парусного спорта, после распада СССР практически недоступного.

Однако, эти планы, вполне реализуемые и способные принести немалый доход как в казну Санкт-Петербурга, так и предпринимателям, жалеющим заняться этим многообещающим бизнесом, натыкаются на неожиданные и весьма огорчительные препятствия.
В 2014 году деловую жизнь Петербурга всколыхнул скандал вокруг яхт-клуба на Крестовском острове – клуба старинного, известного еще со времен царской России. Несмотря на то, что СМИ почти позабыли об этой истории с 2015 года, вокруг упомянутого клуба до сих пор кипят нешуточные страсти: незаконный бизнес, судебные тяжбы, невозвращенные долги.

Мы попытались непредвзято разобраться в том, что же за юридический казус мешает развитию одного из наиболее перспективных яхт-клубов города, который уже давно мог стать центром притяжения международного яхтенного туризма.

Для начала стоит упомянуть о действующих лицах этой истории.
Исходно компания ООО «Балтэкспресс-Альфа» заключила договор с комитетом имущественных отношений города Санкт-Петербурга об аренде земельного участка на берегу Малой Невки и договор водопользования примыкающей акватории. Компания была учреждена на 50% ООО «Русский яхтинг», на 50% частными лицами. Генеральным директором компании являлся бизнесмен Денис Денисов.

ООО «Русский яхтинг» владеет основными активами – тридцатью пятью понтонами, к которым причаливают яхты. Компания учреждена четырьмя частными лицами, среди которых Владимир Логинов (30%), Дмитрий Соколов (30%), Наталия Стржалковская (30%), а также Денис Денисов (10%). Генеральным директором «Русского яхтинга» был тот же господин Денисов.

ООО «Яхт-клуб «Крестовский» – учрежденная Денисом Денисовым управляющая компания, которая фактически занимается организацией всего процесса деятельности яхт-клуба.

Именно между этими бизнесменами и произошел конфликт, из-за которого «Крестовский» доселе не может нормально функционировать – проблема по приему яхтенных туристов в Санкт-Петербурге к 2017 году так и не решена, принимать иностранных гостей яхт-клуб так и не может, поскольку из-за неразрешенных противоречий попросту отсутствуют комфортные условия для стоянки маломерных судов – туристическая активность упала столь существенно, что Петербург вряд ли может именоваться «центром морского туризма».

ООО «Балтэкспресс Альфа» заключило с городом договор аренды на участок береговой линии до 2018 года, но из-за нарушений он досрочно расторгнут в судебном порядке. Тем не менее, договор водопользования до 2018 года позволяет яхт-клубу содержать понтоны и здание администрации – владельцы яхт по-прежнему могут швартоваться на «Крестовском», но береговой сервис становится для них недоступен, а значит и привлекательность марины становится практически нулевой.

Странности с владельцами «Крестовского» начались весной 2014 года, когда Владимир Логинов (заметим, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта) внезапно заявил в прессе, будто «Крестовский», не больше и не меньше, «подвергся рейдерскому захвату» – под этим термином, будто выплывшим из недоброй памяти 90-х годов, В. Логинов подразумевал передачу директором яхт-клуба Д. Денисовым доли ООО «Русский яхтинг» в ООО «Балтэкспресс Альфа» и оборудования по отступным в счет не выплаченных долгов.

Любопытнее всего, что в дальнейшем эта история развивалась не столько в юридической, сколько в медийной плоскости. В течении более чем полутора лет В. Логинов во всех доступных ему СМИ, соглашавшихся выслушать его точку зрения, заявлял примерно одно и то же: он предполагает, думает, считает что, приходит к выводу и так далее, что за данной историей стоит некий Е. Стржалковский, родственник одной из учредительниц ООО «Русский яхтинг» Н. Стржалковской, оперируя исключительно своими подозрениями и умозрительными выводами и тактично обходя вопрос не выплаченных долгов компании.

Позже состоялось два арбитража – первый признал сделку по передачи долей в ООО «Балтэкспресс Альфа» компании «Soryam Finance Corp» абсолютно законной, второй процесс «Soryam Finance Corp» выигрывает в первых двух инстанциях, но неожиданно проигрывает кассацию в третей. В итоге на «Крестовском» сложилась донельзя нелепая и двусмысленная ситуация: швартовочные понтоны по результатам кассации вернулись ООО «Русский яхтинг» контролируемой В. Логиновым, а находятся они в акватории, оставшейся в ведении ООО «Яхт-клуб Крестовский».

Странности и нелепости на этом не заканчиваются. Как утверждают очевидцы, представители ООО «Санкт-Петербургский Парусный клуб» на прилегающей городской земле установили шлагбаум, выставили охрану собирают деньги с останавливающихся на «Крестовском» яхтсменов за аренду «причальной стенки», то есть фактически используя чужую акваторию. На жалобы ни полиция ни Роспотребнадзор не обращают ни малейшего внимания, говорят ООО «Яхт-клуб Крестовский» – что само по себе выглядит достаточно странно. Видимо, им не до этого.

В текущий момент можно сказать одно: ситуация вокруг яхт-клуба «Крестовский» остается неясной – официальная точка зрения нынешних владельцев изложена на сайте клуба и требует прояснения хотя бы потому, что Санкт-Петербург – европейская столица, город, который из-за нелепого конфликта хозяйствующих субъектов теряет немалые суммы налоговых поступлений.

Мы же сейчас видим не цивилизованный бизнес, который мог бы пойти на пользу как Петербургу, так и привлечь тысячи зарубежных гостей, способных оживить яхтенный туризм в нашем регионе и принести городу существенный доход, а вызывающую закономерные вопросы деятельность, отпугивающую и без того редких туристов, прибывающих к нам на маломерных судах. Это вопрос репутации Санкт-Петербурга.

Станислав Литвинов, для "Фонтанка.ру"

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