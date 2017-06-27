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27.06.2017 10:08
1 Комментариев

В Петербурге расчётный центр заставили оплатить миллионные долги ЖКС

Петербургские приставы помогли погрязшему в долгах жилкомсервису расплатиться за полученные энергоресурсы. Платить коммунальщики будут из кассы государственного предприятия, координирует которое жилищный комитет Смольного.

Как сообщили 27 июня в управлении федеральной службы судебных приставов Петербурга, ООО «Жилкомсервис № 1 Московского района» задолжало ТГК-1 за оказанные услуги более 18 миллионов рублей. Арбитраж обязал ЖКС рассчитаться, но энергетическая компания денег так и не увидела.

Где искать недополученные миллионы, подсказали представители ТГК-1: приставы обратили внимание на имущественное право жилкомсервиса. Выяснив, что по договору деньги за коммунальные услуги с жильцов от имени должника взимает ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (ВЦКП), сотрудники ведомства решили получить необходимую сумму от государственного предприятия. ВЦКП, деятельность которого координирует жилищный комитет Смольного, обязали не передавать собранные деньги ЖКС №1, а сразу направить ТГК-1. Кроме того, связывающий ГУП и ООО договор приставы расторгать запретили.

Ранее «Фонтанка» писала, что дознаватели УФССП возбудили в отношении гендиректора ЖКС № 1 Московского района уголовное дело по статье о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

 

 


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комментарии пользователей (1)
Snaky
27 июня 2017 г. 10:35
Надо ли сказанное в новости расценивать как увеличение цифры в графе квитанции "содержание ВЦКП"?
СМИ2
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