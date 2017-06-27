Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве во время ЧМ-2018
Сборные Англии и Германии пытаются избежать размещения команд в Москве во время чемпионата мира по футболу из-за большой загруженности дорог.
Об этом сообщил 26 июня спортивный портал ESPN FC.
Английская команда назвала Сочи, Волгоград и Нижний Новгород более подходящими. Футбольная ассоциация Англии (FA) исключила Москву в качестве базы английской сборной после визита в Россию главного тренера сборной Гарета Саутгейта и его помощника Стива Холланда, которые оценили транспортные системы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, сообщает источник издания. Отмечается, что руководство сборной опасается, что команда столкнется с теми же проблемами, что были в Бразилии в 2014 году.
Сборная Германии рассчитывает на базирование в Сочи. Отмечается, что команда была впечатлена уровнем организации, который был там обеспечен во время Олимпийских игр в 2014 году.
В Москве находятся 23 базы из 65 потенциальных баз и отелей, выделенных Международной федерацией футбола (FIFA) для 32 сборных, которые примут участие в соревнованиях в 2018 году.
Источник: "Коммерсантъ"
Справка:
Чемпионат мира по футболу 2018 - 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. РФ в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Петербурге.