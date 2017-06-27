Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве во время ЧМ-2018

Сборные Англии и Германии пытаются избежать размещения команд в Москве во время чемпионата мира по футболу из-за большой загруженности дорог.

Об этом сообщил 26 июня спортивный портал ESPN FC.

Английская команда назвала Сочи, Волгоград и Нижний Новгород более подходящими. Футбольная ассоциация Англии (FA) исключила Москву в качестве базы английской сборной после визита в Россию главного тренера сборной Гарета Саутгейта и его помощника Стива Холланда, которые оценили транспортные системы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, сообщает источник издания. Отмечается, что руководство сборной опасается, что команда столкнется с теми же проблемами, что были в Бразилии в 2014 году.

Сборная Германии рассчитывает на базирование в Сочи. Отмечается, что команда была впечатлена уровнем организации, который был там обеспечен во время Олимпийских игр в 2014 году.

В Москве находятся 23 базы из 65 потенциальных баз и отелей, выделенных Международной федерацией футбола (FIFA) для 32 сборных, которые примут участие в соревнованиях в 2018 году.