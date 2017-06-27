Лжеполицейский «конфисковал» у петербурженки рубли и валюту из тумбочки

Правоохранительные органы Курортного района Петербурга разыскивают своего мнимого коллегу, который при помощи оружия и пары товарищей оставил местную жительницу без денег.

Как стало известно «Фонтанке», 27-летняя жительница посёлка Репино 26 июня впустила трёх разбойников в квартиру на Песочной улице. Доверие к незнакомцам внушила форма сотрудника полиции, которая была на одном из визитёров.

Лжеполицейский достал газовый пистолет и, по словам потерпевшей, несколько раз выстрелил в её сторону. Напугав хозяйку, троица прошла в одну из комнат, где нашла тумбочку, а внутри – 60 тысяч рублей и 600 американских долларов.

Полицейские разыскивают ряженого «коллегу» и его «группу поддержки» в рамках уголовного дела о разбое.