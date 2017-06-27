Утонувшего в Неве подростка пытался вытащить друг

Утонувшего в Неве петербургского подростка, которого искали пять дней, пытался спасти его приятель, но помощь понадобилась ему самому.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что вслед за ребенком, упавшим в воду на проспекте Обуховской Обороны, прыгнул тринадцатилетний друг – тот, что столкнул его в воду. Спасая товарища, мальчик не смог справиться с течением и сам едва не ушел на дно. Выбрался на берег он с помощью прохожих. О смерти школьника и о предшествовавших ей событиях испуганные дети не стали рассказывать взрослым.

Напомним, что во время игры ребёнка столкнули с парапета в воду. Тело извлекли из Невы днем 26 июня.