Взрослый кавалер оставил петербургскую школьницу с поруганной честью и без телефона

Взрослый кавалер ограбил и вступил в половую связь с шестнадцатилетней подругой в Петроградском районе Петербурга в ночь на 26 июня. Девушка рассказала обо всем матери, после чего обе отправились искать защиты у полиции.

Как стало известно «Фонтанке», заявление о преступлении поступило в полицию ранним утром. Мать старшеклассницы рассказала, что около часа ночи дочь пила спиртное вместе со своим знакомым во дворе одного из домов на Колпинской улице. В процессе посиделок мужчина заставил девушку вступить с ним в половой контакт, после чего похитил у спутницы мобильный телефон и сбежал.

Возбуждены уголовные дела о принуждении к действиям сексуального характера и грабеже. Ведется розыск подозреваемого, возраст которого потерпевшая обозначила как 22-25 лет.