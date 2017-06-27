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27.06.2017 08:29

Деловой совет США и России анонсировал прием по случаю отставки посла РФ

Деловой совет США и России анонсировал вечер в честь предстоящей отставки посла РФ Сергея Кисляка. Об этом говорится на сайте организации.

«Мы рады пригласить членов совета на прощальный прием посла России в США Сергея Кисляка во вторник, 11 июля, в 17.00 в гостинице St. Regis в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в заявлении совета от 26 июня.

«Посол Кисляк служил в качестве российского представителя в США с 2008 года и был надежным и внимательным собеседником для американского бизнес-сообщества во время работы в Вашингтоне», — отмечается в объявлении.

Накануне об отставке Кисляка сообщило издание BuzzFeed, а до этого — бывший посол США в России Майкл Макфол. При этом представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти заявления, назвала их «фантомными болями» Макфола по «неудавшейся дипломатической карьере».

Из-за контактов с Кисляком в центре скандалов ранее оказались советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн и генпрокурор Джефф Сешнс. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений о том, что во время бесед с Кисляком в декабре он обсуждал снятие санкций с России. Демократы в Конгрессе США призывали Сешнса уйти в отставку из-за того, что он во время слушаний, посвященных его назначению на пост генпрокурора, не сообщил о встречах с российским послом.

«Коммерсантъ» писал, что Кисляк может стать главой новой структуры по борьбе с терроризмом в ООН, но в июне на этот пост назначили постоянного представителя России при международных организациях в Вене Владимира Воронкова.

По предварительным данным, новым послом России в США может стать замглавы МИД Анатолий Антонов.

 

 

Источник: "Дождь"


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