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Общество
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27.06.2017 08:21

Трех сотрудников CNN уволили после публикации о российском фонде

Три сотрудника телеканала CNN уволились после внутреннего расследования обстоятельств появления на сайте компании статьи о контактах одного из бывших советников президента США Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Сообщение об этом появилось 26 июня на сайте CNN.

«После удаления статьи, размещенной на CNN.com, CNN приняла заявления об увольнении от трех сотрудников, связанных с публикацией», — заявил официальный представитель телекомпании.

Телеканал покинули автор статьи Томас Фрэнк, редактор его подразделения Эрик Лихтблау — ветеран издания The New York Times и обладатель Пулитцеровской премии, а также руководитель отдела Лекс Харис.

В заявлении указано, что при подготовке статьи были нарушены редакционные правила подготовки материалов — в частности, был процитирован всего один редакционный источник.

В пятницу, 23 июня, CNN опубликовал на своем сайте статью, в которой утверждалось, что конгресс США ведет расследовании в отношении бывшего советника Дональда Трампа Энтони Скарамуччи, который во время всемирного экономического форума в Давосе контактировал с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

По данным телеканала, сенатский комитет по разведке заинтересовался этой историей и был намерен выяснить, не обсуждал ли Скарамуччи со своим собеседником из РФПИ смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году, — шаг, который бы в перспективе привел к притоку американских инвестиций в экономику России.

В РФПИ указали на то, что при подготовке материала были допущены ошибки — в частности, РФПИ не связан с Внешэкономбанком, как утверждалось в публикации, а значит, его деятельность на территории США не попадает под ограничения, связанные с введением антиросиийских санкций.

Ни Дмитриев, ни Скарамуччи сам факт встречи не отрицали. Скарамуччи при этом утверждал, что она была «мимолетна», и он всего лишь вел себя с Дмитриевым «сердечно».

На следующий день и CNN удалил свою статью — в заявлении телеканала отмечалось, что материал не соответствует стандартам редакции. Ссылки на него также были деактивированы. Редакция также принесла свои извинения Скармуччи.

 

Источник: РБК


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