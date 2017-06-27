Супруга Этуша рассказала, кто виноват в травме актера

Супруга народного артиста СССР Владимира Этуша Елена рассказала, как ее муж получил серьезную травму в поликлинике. Об этом она написала 26 июня на странице в фейсбуке.

«Знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А потому что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники», — написала Елена Этуш.

По ее словам, чтобы не нарушать правил, она припарковалась на большом расстоянии у поликлиники, на время оставив мужа.

«И в следующий раз, когда я привезу Владимира Абрамовича в какое-либо лечебное учреждение и припарковаться мне будет негде, я припаркуюсь на широком тротуаре, на газоне, у черта лысого, но у входа. И не поеду искать парковку за километр», — цитирует супругу актера «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что актер госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. По уточненным данным, он получил ушиб спины.