Еще
11:40 27.06.2017
Пришлите свою новость!
11:38
Мужчина попал под колеса самосвала без водителя в Кингисеппе
11:15
Угрозы Роскомнадзора раскрутили Telegram в России
11:04
Новый директор Исаакия отказался от встречи с оппозиционными депутатами
10:37
Ночной вор подобрал ключи к банку на Савушкина
10:36
Нападающий «Ювентуса»: Некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в «Зенит». Сумасшедшие!
10:30
Восстановлено движение по улице Марата
10:08
В Петербурге расчётный центр заставили оплатить миллионные долги ЖКС
09:56
Автоворы на BMW таранили полицию на месте угона у "Меги-Парнас"
09:47
Сборные Англии и Германии не хотят базироваться в Москве во время ЧМ-2018
09:30
В Киеве взорвался джип - есть пострадавший
09:21
В Белоострове - транспортный коллапс из-за закрытого переезда
09:13
В НАТО заявили о наращивании Россией военного потенциала «на каждом уровне»
09:04
Лжеполицейский «конфисковал» у петербурженки рубли и валюту из тумбочки
08:56
У дороги Шлиссельбург — Кировск «дежурят» лоси
08:48
Утонувшего в Неве подростка пытался вытащить друг
08:37
Взрослый кавалер оставил петербургскую школьницу с поруганной честью и без телефона
08:29
Деловой совет США и России анонсировал прием по случаю отставки посла РФ
08:21
Трех сотрудников CNN уволили после публикации о российском фонде
08:13
Супруга Этуша рассказала, кто виноват в травме актера
08:05
США обвинили Асада в подготовке новой химической атаки
01:30
Гермес и его братья соберутся в "Эрарте"
01:24
Даша Шульц подарит петербуржцам сказку
01:01
В России разрешили продавать алкоголь по паспорту болельщика и водительским правам
00:41
Путин внес в Госдуму конвенцию о конфискации преступных доходов
00:27
В Роскомнадзоре открещиваются от желания получить доступ к перепискам в Telegram
00:12
Браконьер из Волхова прославится условным наказанием
26/06
Навальный вместе с Трампом и Рианной вошёл в Топ-25 блогеров по версии Time
26/06
«Ленэнерго» за 955 миллионов модернизирует подстанцию, которая питает ЗакС и Мариинку
26/06
Цены на нефть растут
26/06
В Петербурге возбудили уголовное дело после столкновения катера с теплоходом
26/06
СМИ: Минкомсвязи хочет ограничить иностранное владение точками обмена трафиком
26/06
Жители сожженной петербуржцем деревни Лопец реанимируют поселение
26/06
Суд арестовал акции МТС, принадлежащие АФК «Система»
26/06
Из российских аптек изымают «Хилак форте»
26/06
СКА купил у «Локомотива» за 100 млн «молодого хоккеиста с серьезными перспективами»
26/06
Бюджет Петербурга за пять месяцев получил 215 миллиардов
26/06
«Трансстрой» отсудил полмиллиарда у компании фигуранта дела Оганесяна
26/06
Telegram прощай! Или до свидания?
26/06
Россияне не могут посмотреть официальные видео с президентом Макроном из-за «Пятницы»
26/06
Халк повторил скандальный «месседж» Дзюбы и Кокорина
26/06
Эрмитаж закроется раньше из-за благотворительного приема
26/06
Руинный каскад в Павловске отремонтируют за 24 миллиона
26/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 26 июня
26/06
«Зенит» начал продажу абонементов на стадион «Санкт-Петербург»
26/06
Дольщик пытается обанкротить «Дальпитерстрой»
26/06
FIFA: критиковали поле стадиона «Санкт-Петербург»? А забили четыре гола!
26/06
Болезнью Лайма и энцефалитом заразились уже около 70 петербуржцев
26/06
УФАС пригрозил сети «Семья» делом за использование символики FIFA
26/06
У Сальвадора Дали через 30 лет после смерти может появиться дочь
26/06
Полиция выгоняет противников мигрантов из центра Хельсинки
26/06
Telegram готов к обходу блокировки Роскомнадзора
26/06
Петербуржцам проведут экскурсии по отреставрированным объектам
26/06
Петербургский "Хармс" получил два «Золотых кубка» в Шанхае
26/06
Объявлена программа церемонии закрытия Кубка конфедераций в Петербурге
26/06
Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик Merrill Lynch
26/06
Чиновники нашли закрытый Роспотребнадзором лагерь в Петербурге по рекламе
26/06
«Артмуза» откроет крышу для бесплатных прогулок
26/06
Петербуржцы пройдут на надувном катамаране из Красноярска в Архангельск
26/06
Петербуржцы вылетели в Даламан с 10-часовой задержкой и на другом самолёте
26/06
Суд приговорил любовников к колонии за убийство 60-летней петербурженки
26/06
Порошенко ожидает скорого возвращения украинских флагов в Крым
26/06
Утонувшего в Неве школьника нашли на пятый день поисков
26/06
Еврокомиссия винит Россию в создании препятствий для экспорта из ЕС
26/06
Ремонт Дунайского путепровода обойдется городу в 70 млн рублей
26/06
Нобоа: Болельщики угрожали жене, узнав о моем переходе в «Зенит»
26/06
Россияне смогут сдать тест на ВИЧ во время путешествия в поезде
26/06
В Лаппеенранту привезут деликатесы со всего мира
26/06
Полузащитник Нобоа признался, что контракт с «Зенитом» - лучший в его жизни
26/06
Синоптики обещают сильный ветер в Петербурге во вторник
26/06
Законопроект об ужесточении наказания за «карусели» примут до сентябрьских выборов
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.06.2017 08:05

США обвинили Асада в подготовке новой химической атаки

Сирийское правительство готовит еще одну атаку с применением химического оружия. Об этом заявил Белый дом. Администрация США предупредила президента арабской республики Башара Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену», если он совершит такое нападение.

Также в заявлении Белого дома от 26 июня говорится, что намерения Сирии аналогичны химической атаке 4 апреля, когда, как утверждают на Западе, были убиты десятки мирных жителей.

По версии противников Асада, тогда самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы, в результате чего погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин назвал заявления о применении химоружия сирийской армией провокацией. По мнению российского лидера, это было сделано для дискредитации Асада.

 

 

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30

В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО

Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10

В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»

В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В НАТО заявили о наращивании Россией военного потенциала «на каждом уровне»
Трех сотрудников CNN уволили после публикации о российском фонде
Супруга Этуша рассказала, кто виноват в травме актера
США обвинили Асада в подготовке новой химической атаки
В России разрешили продавать алкоголь по паспорту болельщика и водительским правам
Путин внес в Госдуму конвенцию о конфискации преступных доходов
В Роскомнадзоре открещиваются от желания получить доступ к перепискам в Telegram
Навальный вместе с Трампом и Рианной вошёл в Топ-25 блогеров по версии Time
Россияне не могут посмотреть официальные видео с президентом Макроном из-за «Пятницы»
У Сальвадора Дали через 30 лет после смерти может появиться дочь
В поисках человеческого достоинства у чиновничества
Немного бизнеса в сирийской войне
Телевизор показал, как пользователи Telegram стали террористами
В деревню к теще, в глушь, в Коваши!
На чьей стороне Бог: Докинз и Кураев на Geek Picnic
Финские диверсанты: охота за партизанами и рейды в советский тыл
«В космосе мы немножко послабее американцев»
Лупить нельзя ругать. Пять открыток матерщинникам
Власти ищут, куда послать оппозиционеров
«Этими арестами власть готовит себе врагов»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Telegram прощай! Или до свидания?

предоставлено организаторами экспедиции

Петербуржцы пройдут на надувном катамаране из Красноярска в Архангельск

Собственник памятника на 12-й линии оштрафован на 1,5 млн за ненадлежащее содержание

Новости компаний
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.