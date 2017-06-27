В России разрешили продавать алкоголь по паспорту болельщика и водительским правам

Министерство промышленности и торговли расширило список документов, по которым продавец в России может удостовериться в совершеннолетии покупателя алкоголя. Теперь в него входят водительские права, а также паспорт болельщика Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Приказ, разработанный в конце февраля, 23 июня опубликован на портале правовой информации. Уточняется, что паспорт болельщика (FAN ID) сгодится для покупки спиртного только до 31 декабря 2018 года.

Ранее сомнения в недостаточно зрелом для покупки алкоголя возрасте можно было, предъявив в магазине паспорт гражданина России, заграничный паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, временное удостоверение личности и другие подобные документы.