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Общество
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27.06.2017 00:41

Путин внес в Госдуму конвенцию о конфискации преступных доходов

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Законопроект поступил в базу данных Госдумы 26 июня.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект касается конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и об их мониторинге, форм запроса, ограничения использования сведений и доказательств и сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Ратификация конвенции должна повысить эффективность взаимодействия с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и создать " дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов по выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности", говорится в пояснительной записке, которую приводит РИА Новости.

В середине июня конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма одобрил кабинет министров.


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«Добрый – ЗАбег!»
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