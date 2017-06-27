В Роскомнадзоре открещиваются от желания получить доступ к перепискам в Telegram

Роскомнадзор не получит доступ к переписке пользователей мессенджера Telegram. Об этом 26 июня заявил глава ведомства Александр Жаров, который продолжает настаивать на внесении детища Павла Дурова в российский реестр организаторов распространения информации.

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, что эта переписка будет перлюстрироваться. Вопрос только о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор официально, они будут внесены в реестр организаторов распространения информации, на этом — точка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

На прошлой неделе глава регулятора заявил о возможной блокировке Telegram в России и в открытом письме потребовал от Дурова и его коллег заполнить анкету для соцсети, необходимую по российскому законодательству для внесения в соответствующий реестр. В случае отказа Жаров пригрозил запретом работы мессенджера. Дуров в свойственной ему резкой манере парировал: тогда чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, которые контролируются зарубежными компаниями. Глава регулятора продолжил диалог и обвинил Telegram в пособничестве терроризму и наркоторговле. Утром 26 июня он заявил, что время до блокировки идет на дни. Через час Федеральная служба безопасности вышла с релизом о том, что теракт в петербургском метро в апреле 2017 года, который унес жизни 15 человек, был спланирован через Telegram. Дурова своевременность заявления удивила и в ответ он заявил, что дешифровка не спасет от террористов.